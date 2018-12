På Facebook affyrer han onsdag morgen en bredside mod avisen Kristeligt Dagblad.

Men viceinstitutleder på CBS ‘Department of Management, Politics and Philosophy,’ Mads Mordhorst ønsker ikke at uddybe sin kritik af avisen og svare på, hvad der præcis skulle være galt.

Tværtimod er han meget ordknap, da B.T. ringer ham op.

»Jeg har ikke mere at sige end det, der står på Facebook. Hej,« lyder det kort, inden han afbryder telefonopkaldet og gemmer sig i stedet for at forklare sig.

Mads Mordhorst fortæller i onsdagens udgave af Kristeligt Dagblad, at han sagde undskyld til en brun forsker på CBS, der følte sig krænket over, at der på et møde blev sunget ”Den danske sang er en ung blond pige”.

Viceinstitutlederen fortæller, at sangen formentlig ikke bliver sunget igen som følge af sagen.

»Personligt vil jeg ikke synge med på den sang. Jeg kan heller ikke forestille mig, at der er nogen, der vil tage den op nu, hvor vi har den erfaring i bagagen, at den kan virke stødende. Så vil det jo være en provokation at synge den fremover,« siger han til avisen.

Men artiklen er ‘voldsomt vinklet,’ lader Mads Mordhorst forstå på Facebook.

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

‘Jeg er i dag blevet interviewet til Kristeligt Dagblad, og det har ført til en artikel, som er blevet voldsomt vinklet. Jeg kan se, at jeg her er blevet tolket ind i en identitetspolitisk ramme, som jeg ikke deler,’ skriver han.

‘Episoden, som artiklen bygger på, ligger næsten to år tilbage, og var en konkret episode. Efterfølgende talte vi om den, og der var ikke nogen, hverken blandt de ansatte eller i ledelsen, som var af den opfattelse, at den skulle føre til ændringer i forhold til regler eller andet. Modsat af hvad Kristeligt Dagblad skriver, førte den netop ikke til en ’æreskrænkelsessag’,’ skriver han videre.

I en kommentar på Facebook tager nyhedsredaktør på Kristeligt Dagblad, Morten Rasmussen, til genmæle:

'Kære Mads Mordhorst - du fik samtlige citater til gennemsyn og godkendte dem. Der står absolut intet i artiklen om en æreskrænkelsessag, hvilket er noget helt andet end en krænkelsessag. Som nyhedsredaktør ved Kristeligt Dagblad undrer jeg mig derfor over, at du mener, at fejlen er Kristeligt Dagblads,' skriver Morten Rasmussen.

Kristeligt Dagblad oplyser til Ritzau, at Mads Mordhorst har haft alle citater til gennemsyn og godkendt dem inden publicering.

B.T. forsøger at få en kommentar fra rektor på CBS Per Holten-Andersen, bestyrelsesformand Karsten Dybvad samt ansvarshavende chefredaktør på Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager.

Kender du til lignende tilfælde, eller til den specifikke sag, så vil B.T. gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.