En leder fratræder sin stilling på kunstmuseet Arken i Ishøj efter klager om dårligt arbejdsmiljø.

»Den pågældende fratræder efter gensidig aftale sin stilling på Arken den 31. marts 2022,« siger Arkens direktør, Christian Gether, til Jyllands-Posten.

Hvad grunden til fyringen er, vil direktøren ikke komme ind på.

Dog fortæller han, at man vil indføre en række initiativer som fællesmøder, whistleblowerordning og psykologhjælp til medarbejderne.

Fratrædelsen af lederen kommer efter, 20 af kunstmuseets medarbejdere har valgt at klage anonymt til bestyrelsen og ledelsen.

Jyllands-Posten har været i besiddelse af klagebrevet, og her lyder det blandt andet, at medarbejderne har oplevet alt fra »direkte trusler og indirekte trusler«, »manipulerende sprogbrug«, »straffende adfærd ved uenigheder«, »jokes om fyringer og sygdom« samt »en generel ligegyldighed over stress«.

Disse klager var rettet mod en leder under direktøren.

Arken har valgt at hyre konsulentfirmaet Crecea, som skal undersøge arbejdsforholdene.