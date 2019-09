I mandags startede 52-årige Jens Brix Grønhøj sit nye arbejde som leder af Viborg Ungdomsskole.

Jobbet havde han dog i meget kort tid, da han allerede onsdag meldte til skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang, at han ikke var den rette mand til opgaven.

Grønhøj havde tidligere givet tilsagn om, at han var manden, der skulle styre den store skole med omkring 120 ansatte.

Det måtte han trække tilbage efter meget kort tid på sit nye kontor i Reberbanen 13 i Viborg. Det skriver Viborg Folkeblad.

Jens Brix Grønhøj overtog jobbet fra Børge Hansen, der forlod sin stilling i fredags.

Børge Hansen havde været leder af Viborg Ungdomsskole i 18 år, mens hans efterfølger ikke holdte en uge i jobbet.

Ifølge Viborg Folkeblad siger Claus Drachmann Kaasby-Wang, at han er ked, at Jens Brix Grønhøj allerede har valgt at sige sit nye job.

Det var ellers han forståelse, at der var sket en god overlevering fra Børge Hansen til Jens Brix Grønhøj.

Claus Drachmann Kaasby-Wang forstår dog godt, at Grønhøj havde sagt ja til en stor opgave.

»Men det er også en stor opgave at lede ungdomsskolen, det erkender jeg,« fortæller han til Viborg Folkeblad.

Nu må Viborg Ungdomsskole ud og finde en ny afløser.

Jens Brix Grønhøj havde været forstander ved Himmerlandscentret Idrætsefterskole i 11 år, inden han sagde ja til jobbet ved Viborg Ungdomsskole.