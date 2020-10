Efter at have været knap tre årtier på kostskolen Havregården er forstanderen – Morten Ulrik Jørgensen – blevet fritaget for tjeneste.

Ingen vil dog kommentere, hvad der har ført til beslutningen.

Det skriver Sjællandske.

»Jeg kan bekræfte, at jeg er tjenestefritaget. Men derudover vil jeg ikke udtale mig på nuværende tidspunkt,« siger hovedpersonen, der begyndte på stedet som lærer og siden blev forstander, selv til lokalmediet.

Heller ikke bestyrelsesformanden på kostskolen, der ligger i Smidtstup, ønsker at udtale sig.

Han henviser i stedet til, at der er tale om en personalesag.

Ifølge Sjællandske havde Socialtilsyn Hovedstaden, der fører det faglige tilsyn med stedet, sidste år i nogle måneder kostskolen under skærpet tilsyn.

Blandt andet blev ledelsen kritiseret for at have indskrevet børn og unge med komplekse behandlingsbehov, som man ikke kunne imødekomme.

Derudover var Havregården under kritik for at have indkvarteret børn og unge i ikke-godkendte fysiske rammer.

Havregården er dog ikke længere under skærpet tilsyn, og bestyrelsesformand Jonas Fedder Witt ønsker ikke at svare på, om socialtilsynets kritikpunkter har spillet en rolle i sagen.

Han bekræfter dog, at bestyrelsen for nylig havde et møde med tilsynet.