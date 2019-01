Flere gange var CBS-ledelsen advaret mod skandaleramt projekt. Det burde være blevet stoppet ifølge professor.

Ledelsen på Copenhagen Business School burde have bremset omstridt rapport om landbruget langt tidligere.

Det vurderer flere eksperter, skriver Information lørdag.

Flere gange havde ledelsen fået oplysninger, som burde have vakt bekymring. Det mener professor emeritus ved Københavns Universitet Heine Andersen med speciale i forskning og forskere.

- Det burde ikke have passeret, når der er så stærke advarselslamper, siger han om forskningsprojektet til Information.

I 2016 offentliggjorde en i dag pensioneret CBS-lektor ved navn Troels Troelsen en "delrapport". Ifølge ham viste den, at danske landmænds konkurrenceevne var svækket af danske miljø- og afgiftsregler.

Efterfølgende afslørede DR og Altinget, at han bevidst havde forsøgt at nedtone data, som gik imod landbrugets interesser.

Han havde undladt at nævne, at finansieringen til projektet var tilvejebragt af lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Sagen udviklede sig til en skandale for CBS, som måtte beklage og trække rapporten tilbage.

Nu viser det sig, at ledelsen på CBS flere gange var blevet advaret mod både projekt og den pågældende forsker.

Daværende institutleder Jan Mouritsen og forskningsdekan Peter Møllgaard fik faresignaler, som de ifølge eksperter burde have reageret på.

Aktindsigter viser, at projektet i første omgang skulle have været udarbejdet af et nu lukket center under Økonomisk Institut på CBS, som hed CEBR. Men forskerne droppede projektet på grund af bekymring over indblanding fra landbruget.

Alligevel havnede projektet kort efter på et andet institut på CBS hos en forsker, som havde forbindelse til Bæredygtigt Landbrug. Det var ledelsen tidligere blevet advaret om.

Ifølge Informations oplysninger skulle Peter Møllgaard angiveligt også være blevet orienteret om faglige bekymringer af forskere allerede tidligt i processen.

Peter Møllgaard siger dog, at han ikke mindes at være blevet advaret. Hverken af forskere i begyndelsen eller senere af Pascalis Raimondos, den daværende leder af Økonomisk Institut.

Lektor emeritus ved Københavns Universitet Alex Dubgaard har fulgt sagen tæt. Han undrer sig over, at Troels Troelsen fik lov at lave projektet, når hans institutleder Jan Mouritsen havde "fået nogle kraftige indikationer".

Jan Mouritsen siger i dag, at han ikke havde grund til at tvivle på Troels Troelsens integritet.

Forhenværende lektor Troels Troelsen fastholder, at alt, han har lavet, "er reel og upåvirket forskning".

