To gange på under et år har Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos Lidl i Ølby Centret i Køge ført til sure smileyer.

Nu er ledelsen i butikken blevet fyret.

Det er da heller ikke bare en plet på bordpladen eller lidt støv i vindueskarmen, der har resulteret i, at bødeblokken måtte hives frem.

Af seneste kontrolrapport fra 25. maj fremgår det blandt andet, at der er flere fluer på lageret, hvor der desuden er en vask, som ikke kan benyttes, fordi den er fyldt op med tomme flasker.

'Lager fremstår med sorte plamager og andre spildte indtørrede væsker flere steder på gulv,' står der blandt andet i kontrolrapporten, som fortsættes:

'Håndvask på lager fyldt op med tomme flasker, der kan ikke foretages håndvask, stor afløbsrist herunder har sorte ansamlinger af flere dages tømning af gulvmaskine, der er mange bananfluer i området, ses tydeligt på hylde over området, hvor der sidder mange fluer.'

Foruden den sure smiley resulterede kontrolbesøget, som blev foretaget efter en anonym henvendelse fra en af butikkens kunder, i en bøde på 15.000 kroner.

Og det er altså ikke første gang, at butikken må punge ud efter et besøg fra Fødevarestyrelsen. 26. august sidste år lød bøden på 10.000 kroner, da der blandt andet blev fundet spindelvæv, hvid/grøn skimmelvækst og store sværme af fluer.

Lidl i Ølby Centret har fået to sure smileys på under et år. Foto: Fødevarestyrelsen Vis mere Lidl i Ølby Centret har fået to sure smileys på under et år. Foto: Fødevarestyrelsen

Selv om Lidl i Ølby Centret formåede at få glade smileyer ved de to førnævnte kontrolbesøg, så er den sporadiske rengøringsindsats i butikken ikke blevet taget godt imod hos Lidls topledelse.

»Vi har taget aktion på sagen. Vi har haft udfordringer i butikken i Køge med sure smileys til følge, og det er naturligvis ikke en acceptabel situation for hverken vores kunder eller os. Vi er utroligt kede af situationen i Køge,« siger Morten Vestberg, der er kommunikationschef i Lidl Danmark, til sn.dk.

»Lidls ledelse har indsat en ny ledelse i butikken i Køge og sat ind med ekstra rengøring, tilpasset og strammet op i forhold til rengøringsprocedurerne i butikken.«