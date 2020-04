Der er næsten en hel menneskealder mellem Lea på 30 og Ole på 80, men de blev gode venner, da de begge led af kærlighedssorg. Lea var blevet forladt af en kæreste, og Oles kone var lige død, og sammen hjalp de hinanden med at bearbejde smerten.

Det er Ole, som åbner døren og byder indenfor i sin lejlighed, hvor væggene er præget af malerier af en kvinde med store øjne, en lang næse og brede smilende læber.

Lea står i køkkenet og er ved at lave te. Det er tydeligt at se, at hun tit kommer hos sin ven Ole, som hun står der helt hjemmevant i hans køkken. Hun er vokset op i den boligforening, hvor Ole også bor, og har kendt ham hele sit liv.

Men Ole er 80 år, og Lea er 30, og der skulle et dødsfald og en ulykkelig kærlighed til at bringe dem sammen som venner:

For tre år siden døde Hanne, Oles kone og livspartner gennem 57 år og kvinden på malerierne i lejligheden. Samtidig blev Lea forladt af sin kæreste. I efteråret kastede hun sig over et podcast-projekt om kærlighedssorg.

»Først havde jeg tænkt, at jeg skulle lave en historie om Ole og om Oles sorg. Men så oplevede jeg gennem vores samtaler virkelig at kunne genkende mange af de følelser, som Ole beskrev,« siger Lea.

Ud af podcasten voksede også et venskab på tværs af alder:

Lea og Ole opdagede hurtigt, at de havde mere tilfælles, end de først havde regnet med.

»Det er i forelskelsen og sorgen, hvor vi kan spejle os allermest i hinanden som mennesker. Og det synes jeg er så vildt. At det altid er noget, vi kan mødes i,« siger Lea, inden Ole stemmer i:

»Ja, kærligheden er som en flamme. Den står på vågeblus og stiger pludselig op igen, når man bliver forelsket, og den brænder aldrig ud. Det er livets flamme, og den betyder meget. Kærligheden er det største.«

At elske og miste

Selv om Ole og Lea lever to vidt forskellige liv og lider af to forskellige former for kærlighedssorg, har de fundet noget helt universelt at være fælles om. At have elsket og mistet. Og gennem mange samtaler i forbindelse med Leas podcastprojekter har de delt utallige kærlighedshistorier med hinanden, hvor særligt én har gjort stort indtryk på Lea.

»Da du står inde i Odd Fellow Palæet og spejder efter pigerne, og du ser Hanne for allerførste gang, der er det første, du gør, at bukke for hende. Og det sidste, du gør, inden hun kører afsted i rustvognen, er også at bukke for hende. Det synes jeg er utrolig smukt,« siger Lea og tilføjer:

»For det er et billede på en kæmpe taknemmelighed for kærligheden. At vi kan bukke for den, når den kommer, og igen når den tager afsked med os. Det er en af de ting, som har gjort indtryk på mig i forhold til min egen sorg. Både at kunne bukke for kærligheden og tage afsked med den igen.«

Ole og Hanne havde været gift i mere end 50 år, da Hanne gik bort i 2016. Ole mistede altså ikke bare en kæreste, men en livspartner.

»Jeg tør ikke græde, for jeg ved ikke, hvor voldsomt det bliver. Jeg ved ikke, om jeg kan stoppe igen. Men bevæget, det kan jeg godt blive,« erkender Ole.

Leas kærlighedssorg er helt anderledes end Oles. Kærligheden forlod hende bevidst og med vilje. Og slet ikke forventet.

»Jeg fik aldrig det, som Ole havde med Hanne. Kærligheden sluttede for tidligt i forhold til, hvad mit ønske var. Den blev bare kappet af,« siger Lea.

Mens Oles guldbryllupslange ægteskab endte med død og kunst på væggene, endte Leas forholdsvist korte forhold med e-mails og fortrængningsforsøg.

»Da det sluttede, var jeg meget optaget af at komme videre. Jeg kogevaskede sengetøjet og gav alt, der var hans, til en genbrugsbutik. Jeg slettede alle mails og beskeder. Jeg slettede hans telefonnummer. Og så kom sorgen, helt overvældende og nærmest ud af det blå. Og der kunne jeg simpelthen ikke bruge fortællinger med opløftende slutninger til noget som helst,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ville bare gerne have et spejl, jeg ville læse, se og lytte til fortællinger, hvor folk havde det helt elendigt. Sådan nogle synes jeg ikke, at der er mange af. Men det hjalp virkelig at tale med Ole.«

Kærlighedens genfærd

Trods forskellige forløb kan Ole og Lea mødes i sorgen og hjælpe hinanden med at bearbejde den. Begge har de følt, hvordan sorgen fysisk påvirkede deres kroppe, da den slog ned i dem.

»Om aftenen efter begravelsen havde jeg feber og svært ved at sove. Det kriblede sådan i kroppen. Til sidst faldt min krop ned, og så kunne jeg selvfølgelig godt sove, men jeg blev ved med at savne hende. Og det vil jeg altid gøre,« siger Ole, inden Lea supplerer:

»Jeg lå også i min seng i en hel måned efter mit brud. Jeg havde en brændende fornemmelse i overkroppen og var konstant øm i svælget. Jeg havde følelsen af at være blevet revet fra noget, som jeg voksede udenpå. Følelsen af at have en såret krop. Jeg skulle bruge al min energi på at vokse fysisk sammen igen.«

Midt i sorgen og i forsøget på at slippe fra den og komme videre konfronteres Lea konstant med dufte, ting og bevægelser, som minder hende om hendes ekskæreste.

»Jeg så min ekskærestes genfærd næsten hver eneste dag. En pludselig duft af ham. Et træk om munden i et andet ansigt, som ellers var så særligt ved hans. Et vindjakkeærme på rulletrappen i metroen, der kunne ligne hans. Det gav mig pludselige rystelser så længe, at jeg næsten begyndte at vænne mig til dem. Og da det skete, blev de færre,« siger hun og tilføjer:

»Men så en kold og mørk morgen, da jeg cyklede og tænkte på, at jeg burde have haft vanter på, drejede en cykel ud fra en sidevej og kom lige imod mig. Der var ikke andre, og jeg var ikke i tvivl. Det var ham. Hele min krop blev fyldt af noget varmt og voldsomt. En pludselig svimmelhed. Jeg stoppede op, og vi fik øjenkontakt. Han lignede sig selv, men der var noget andet, noget nyt i hans ansigt. En fremmedhed.«

Selv om Ole ikke fysisk kan støde ind i Hanne længere, fornemmer han også, hvordan steder, dufte og ting pludselig minder ham om det, der var engang.

»Det betyder meget for mig, at Hanne er der, selv om at hun ikke er det. Jeg ser hende nogle gange stå ved siden af mig. Og nogle gange tror jeg også, at hun driller mig, når jeg har forlagt noget og ikke kan finde det, og hun så lægger det tilbage igen. Det er da højst sandsynligt indbildning, men alligevel,« siger han

Sorg er kærlighed

Lea ved ikke, om hun er kommet videre. Og hun er faktisk heller ikke sikker på, at det er meningen, at man skal det. Men en ting er sikkert, og det er, at hun føler sig løftet af sine samtaler med Ole.

»Jeg er havnet et helt andet sted, end jeg havde regnet med. I lang tid havde jeg håbet på, at sorgen bare kunne forsvinde. Det har jeg lært, at jeg skal stoppe med. For sorgen er så vanskelig at gå rundt med alene, men når man snakker om den med andre og spejler den i andres liv, især i folk, som lever et helt andet liv end en selv, så kan der blive bedre plads til den. Den kan få en ny form, og måske kan der endda vokse en lille smule håb ind i den. Og det, oplever jeg faktisk, er sket for mig,« siger hun.

Hvordan forholder du dig så til kærestesorger i dag?

»Man kan sige, at sorg er kærlighed. Og at man kan opleve hjertesorg, det viser i virkeligheden, hvor meget vi kan hænge sammen med mennesker. Sorgen viderefører den sammenhæng, og det, synes jeg, er et både smukt og helende billede,« siger hun, mens Ole supplerer:

»For mig er kærlighed absolut respekt for mennesker, for hinanden og for livet. Og jeg elsker livet, men jeg ved også, at det skal slutte. Og det elsker jeg også. For jeg har fået alt det, jeg ønskede mig.«

Hvordan ser fremtiden ud for dig, Lea? Er du blevet klar til at åbne dig igen?

Lea: »Ja, det håber jeg. Og jeg synes, at jeg fysisk kan fornemme, at jeg har fået en større åbenhed efter at have snakket med Ole. For jeg har været meget stille i lang tid om, hvordan jeg har haft det. Jeg synes, at det har været pinligt og væmmeligt at gå rundt med noget, jeg ikke har kunnet gøre noget ved. Og som gør så ondt.«

»Men snakkene med Ole har virkelig hjulpet meget. Og at have set et andet menneske i sorg på en helt anden måde, end jeg selv har været i sorg, det har også gjort noget. Det har manifesteret, at sorg er et menneskeligt vilkår, og at det også er deri, vi kan møde og forbinde os til hinanden.«

