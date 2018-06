Lea Jensen var ude at gå en tur med sin hund, da den pludselig gav et piv fra sig, og blodet fossede ud fra et stort, åbent sår i dens ansigt. 'Det er simpelthen grotesk,' mener frederikshavneren, der nu opfordrer andre hundeejere om at kigge sig godt for.

Lea Jensen og kæresten Kenneth var lørdag ude at gå en tur med deres hund Morgan, da hunden strøg forbi et hvidt stakit i området og i det samme gav et lille piv fra sig, hvorefter der var blod over det hele, fortæller Lea Jensen i et opslag på Facebook.

Da kæresteparret kiggede nærmere på stakittet, så de til deres store forskrækkelse, at der på nederste del af plankeværket sad en gul kniv fast med et langt, skarpt blad pegende lige ud i luften. Og dette skarpe blad havde nu flænset Morgans tykke pels op og givet ham et dybt sår midt i ansigtet - faretruende tæt på øjet, som man kan se på billeder, som Lea Jensen har taget umiddelbart efter ulykken.

'Vi var heldige, hvis man kan sige det i dette tilfælde' at han IKKE fik kniven i øjet, for så havde han mistet øjet,' skriver hun i sit Facebook-opslag.

Lea Jensen og kæresten har anmeldt episoden til politiet, men ifølge hundeejeren kan politiet ikke gøre noget, da det ikke kan bevises, at nogen har sat kniven fast med intentioner om at skade nogen.

Men det er Lea Jensen ikke enig i.

'Vi laver dette lille opråb, da vi ikke kan forstå, mennesker kan finde på at gøre sådan noget, for som vi vurderer er denne kniv ikke lagt sådan ubevidst - dette mente dyrlægen også,' skriver hun i sit opslag.

Lea Jensen har ikke ønsket at uddybe oplevelsen over for B.T., men hun oplyser, at Morgan er ved godt mod trods den ubehagelige oplevelse, og at dyrlægen mener, han nok skal komme sig. Han har været under narkose, men er søndag ved at vågne op og langsomt blive sig selv igen.