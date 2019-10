'Åh, Aula for fanden. Jeg prøver bevidstløst at få lov at skrive noget om komme/gå-tider, men har åbenbart ikke noget barn.'

Sådan lyder det fra den tidligere radiovært på P3 og nu direktør for kultursitet Heartbeats, Le Gammeltoft.

Hun lufter sin frustration i et opslag på Twitter.

Hun blot en af mange forældre, der har gjort sig bekendt med den nye digitale kontaktbog Aula, som mandag afløste ForældreIntra i folkeskolen.

Et system, som altså siger, at Le Gammeltoft ikke har noget barn, når hun ønsker at indtaste hente/bringe-tider.

Le Gammeltoft HAR dog to små børn - den ene går i børnehave, den anden i første klasse.

»Det er lidt op ad bakke. Så måske er det blevet lanceret for tidligt,« siger Le Gammeltoft, da B.T. fanger hende på telefonen.

Hendes opslag kommer i kølvandet på en artikel på hendes eget site Heartbeats. Her fortæller en af mediets journalister om en lignende oplevelse.

»Når man har børn og arbejde, som skal gå op i en højere enhed, så ville det være dejligt, hvis det fungerede og ikke var taget i brug inden da,« siger hun.

Le Gammeltoft, der beskriver sig selv som den utålmodige type, så gerne, at problemerne blev løst hurtigt, så hun ikke skulle bruge unødig tid på for mange systemer.

»Men jeg er da optimist, så jeg regner da med, at det kommer til at fungere med tiden,« siger hun.