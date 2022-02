Lavt selvværd, angst, selvskade og selvmordstanker.

Det er bare nogen af de konsekvenser, som negativ social kontrol kan have for de ofre, der kontrolleres. Nu vil Odense Kommune styrke sin indsats for at komme det til livs.

Det sker i form af lanceringen af en ny hjemmeside, som borgere kan hente råd og vejledning på, hvis de oplever negativ social kontrol. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

En ekspertgruppe nedsat af kommunen vurderede i 2020, at omkring 1.200 unge odenseanere føler sig begrænset af deres familie i forhold til valg af kæreste eller ægtefælle.

Hjemmesiden er ikke del af de fem anbefalinger, som ekspertgruppen fremlagde i 2020. Her stod målrettede handleplaner, etablering af en ny enhed mod social kontrol, støtte og flere minioritetskvinder i uddannelse og beskæftigelse på ønskesedlen.

Dog er den nye hjemmeside også kun et af flere tiltag, der enten allerede er igangsat eller på vej.

Odense Kommune oplyser, at der i den kommende tid vil være fokus på at opkvalificere fagpersoner, så flere bliver i stand til at spotte signalerne på negativ social kontrol.

På landsplan havde Center mod Æresrelaterede Konflikter, også kaldt Red, 1.517 henvendelser til sin hotline i 2020.