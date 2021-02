Antal af indlagte med covid-19 på de danske hospitaler fortsætter med at falde.

Onsdag er 493 smittede indlagt, viser tal fra Statens Serum Institut. Det er 11 færre end tirsdag og det laveste siden 16. december.

Her var der også 493 indlagte med corona. Siden steg antallet markant, til det nåede det hidtil højeste antal 4. januar, hvor 964 var indlagt.

Onsdag ligger 91 af de indlagte på intensivafdeling, og 66 er tilkoblet en respirator. Det er i begge tilfælde to færre end tirsdag.

Der er siden tirsdag kommet 25 nye indlæggelser af smittede, men da der også har været udskrivelser, er det samlede antal indlagte faldet.

Samtidig er ti smittede personer døde. Det oplyses ikke, om de har været indlagt på et af landets hospitaler.

Der er registreret yderligere 425 tilfælde af covid-19. Det svarer til 0,39 procent af de 110.377 prøver, der er kommet svar på.

- Det er glædeligt at se, at antallet af indlagte og antallet af dødsfald falder, og at smitteprocenten stadig er meget lav.

- Men den virkelige store bekymring er den engelske variant, som ligger og ulmer, siger professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet Thorkild Sørensen, om onsdagens smittetal.

Både antallet af daglige smittetilfælde og andelen af daglige positive prøver har dermed været nogenlunde konstant de seneste dage.

Det er samtidig langt færre end i starten af året. Her var der over 2000 nye bekræftede tilfælde dagligt, og positivprocenten var over to procent.

Siden er restriktionerne dog blevet strammet yderligere. Blandt andet er loftet for, hvor mange man må forsamles, sænket til fem personer.

Det blev blandt andet gjort, da en ny og mere smitsom coronavariant - B117 - spredte sig. Og selv om færre nu smittes, spreder den sig stadig.

Varianten var i 16,5 procent - eller hver sjette - af de positive coronaprøver i uge fire, der er blevet analyseret. I uge tre var det 13,3 procent.

