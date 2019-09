Det er nærliggende at kaste lidt af friværdien efter et forældrekøb for at sikre ens halvvoksne børn tag over hovedet, mens de læser. Men kun få gør det.

»Man har politisk talt meget om at sætte en stopper for forældrekøb. Det behøver man slet ikke,« siger Ann Lehmann Erichsen og fortsætter:

»I dag er det kun få forældre, der faktisk har råd til det.«

Hun er forbrugerøkonom hos Nordea, som siden 2013 har lavet en årlig undersøgelse af unges bolig og økonomi.

I 2017 boede 12 pct. af de studerende ifølge undersøgelsen 'Ungdomspulsen' i en bolig, som forældrene havde købt. I 2019 er det kun 3 pct.

Tallene skal ifølge forbrugerøkonomen fortolkes med varsomhed, men samme tendens ser de hos ejendomsmæglerkæden Home, der siden 2011 har registreret de såkaldte forældrekøb.

»Forældrekøb i København har ikke været på et lavere blus i årtiet endnu,« siger Michael Dalsager, kommunikationskonsulent hos Home.

Lige nu er cirka hver tiende lejlighed, Home sælger i København, forældrekøb. I 2013 var det godt hver femte lejlighed.

FAKTA: Derfor bor færre i forældrekøb Der er de senere år kommet skærpede regler for boliglån, som bl.a. betyder, at man selv skal komme med fem procent af købsprisen, samt at man som udgangspunkt ikke kan låne mere end fire gange ens årsindkomst.

Samtidig er der en større usikkerhed end normalt på lejlighedsmarkedet. Priserne stiger ikke længere, handelsaktiviteten falder, og afslagene er blevet større.

I januar 2021 implementeres boligskattereformen, hvor boligskatten stiger for den gennemsnitlige lejlighed i de store byer. Hvor meget afhænger af de nye vurderinger, som stadig er undervejs.

De højere vurderinger vil alt andet lige presse priserne på lejlighederne ned. Der er altså udsigt til turbolens på ejerlejlighedsmarkedet i de kommende år.

Med de højere vurderingerne af ejerboliger vil det samtidig blive mindre attraktivt at bruge 15 pct.-regler, hvis man vil sælge videre til sine børn til 'familiepris'. Kilde: Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea

»Også i de store studiebyer er andelen af forældrekøbte lejligheder den laveste, der er set længe,« siger han.

Og det er altså til trods for, at der ifølge Dansk Byggeri mangler 8.400 studieboliger i København op til studiestart.

Men et usikkert boligmarked og nye låneregler har gjort det stort set umuligt for langt de fleste forældre, selvom lejlighederne i København faktisk ser ud til at falde i pris.

»Det hjælper jo et fedt, hvis man ikke kan godkendes til lånet,« siger hun og uddyber:

»Et forældrekøb er jo som regel bolig nummer to, så man kommer let i karambolage med de nye låneregler om, hvor stort et lån man må have. Så selvom de regler egentlig ikke var lavet for at ramme forældrekøb, så er de med til at lægge låg på dem.«

Heldigvis er der også andre måder, man som forældre kan hjælpe ens børn på, så de ikke skal bo på gaden.

»En anden løsning er jo at give de unge et huslejetilskud. Der er masser af ledige lejligheder – de er bare store og dyre,« siger hun og foreslår, at de unge f.eks. finder nogle andre, de kan dele de store lejligheder med:

»De unge mennesker dør ikke af at skulle dele bad og køkken med en eller flere andre medstuderende i en stor lejlighed.«