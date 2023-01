Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Højt at flyve, dybt at falde.

Det gamle ordsprog beskriver situationen på boligmarkedet lidt for godt lige i øjeblikket.

For hvor boligmarkedet var rødglødende i 2021 og satte rekord med over 100.000 bolighandler, er situationen nu den stik modsatte.

Nye tal fra Boligsiden viser, at der i december blot blev handlet 3.574 huse, lejligheder og sommerhuse. Dermed nåede det samlede antal handler i 2022 kun op på 66.706.

»Boligmarkedet er ramt,« udtaler privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer, i en skriftlig kommentar.

»Vi skal tilbage til 2014 for at finde et år med et lavere antal bolighandler end i 2022. Det er en ganske markant tilbagegang, og flere års fremgang er nu afløst af kraftig pil ned for handlerne,« tilføjer han.

Og ikke nok med det.

»Vi forventer, at de mørkere tider vil fortsætte på boligmarkedet i den kommende tid,« lyder det fra Brian Friis Helmer.

Udviklingen bliver endnu voldsommere, hvis man kigger nærmere på, hvordan boligmarkedet udviklede sig sidste år.

For det startede ganske pænt ud, men i efteråret og vinteren tabte boligmarkedet pusten i et sådant omfang, at vi skal 10 år tilbage for at opleve noget lignende.

Ifølge Brian Friis Helmer er det især rentestigningerne, som spænder ben for boligmarkedet. Hvor en boligkøber for et års tid siden kunne få et fastforrentet 30-årigt realkreditlån til en rente på to procent, hedder rentesatsen i dag fem procent.

»Det gør det mærkbart dyrere at købe en bolig, og mange må derfor skære til i boligdrømmen, hvis den skal i hus. Samtidig gør de højere energipriser og den høje inflation det dyrere at bo i boligen, og det bidrager sammen med økonomisk usikkerhed til, at boligmarkedet står i massiv modvind,« lyder privatøkonomens analyse.

Boligmarkedets sammenbrud i 2022 er endda sket sideløbende med, at boligpriserne er faldet betydeligt.

»Der er i løbet af 2022 sket et voldsomt skift på fra sælgers til købers marked på boligmarkedet – i det omfang, man overhovedet kan tale om købers marked med tidens renter, inflation, energipriser og kreditvurderinger,« siger Dansk Industris boligøkonom Bo Sandberg i en skriftlig udtalelse.

Siden toppen i foråret 2022 er huspriserne i gennemsnit faldet med syv procent på landsplan, mens lejlighederne er blevet næsten ni procent mindre værd.

»Vi forventer, at boligpriserne fortsætter faldet det næste halve til hele års tid,« lyder vurderingen fra Brian Friis Helmer.

Huspriserne står ifølge Arbejdernes Landsbank til at falde med mellem fem og 10 procent, mens lejlighedspriserne vil falde yderligere 10 procent.

Men hvornår vender det?

»Desværre er der kun ét rigtig godt svar på, hvordan aktiviteten vender tilbage på boligmarkedet, og det er prisfald – særligt for ejerlejligheder, hvor der skal en ny ligevægtspris til for at efterspørgsel og udbud igen kan matche hinanden,« siger DI's boligøkonom Bo Sandberg.