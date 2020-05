Virusforsker ser faldende smittetryk som udtryk for, at børn ikke i nævneværdig grad bærer smitte videre.

Smittetrykket er faldende, selv om dele af samfundet er genåbnet med tusindvis af børn tilbage i institutioner og skoler.

Det var mandag aften nyheden fra Statens Serum Institut, der havde beregnet, at smittetrykket siden slutningen af april er faldet fra 0,9 til 0,7.

Det overrasker professor i virologi Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

- Jeg var selv usikker på, om det ville være smart at genåbne skoler og institutioner.

- Vi havde ikke sikre data på, hvor meget børn kunne blive smittet, og hvor meget de smitter andre.

- Men når vi så ser et faldende smittetryk, kan det være fordi, at børn ikke betyder noget for smittespredningen, siger han.

Der var indikationer i Kina på, at børn ikke blev særligt syge som følge af coronavirus.

Men det var ifølge professoren usikkert, i hvilken udstrækning børn kunne være bærere af virus og føre det videre til andre.

Det faldende smittetryk er ifølge professoren tegn på, at børn ikke i nævneværdig grad spreder smitten.

Når smittetrykket er under 1, betyder det, at epidemien er aftagende. Er den derimod over 1, udvikler epidemien sig.

Et lavt smittetryk er ifølge Allan Randrup Thomsen et godt udgangspunkt for at genåbne samfundet yderligere.

Men han løfter alligevel en advarende finger.

For myndighederne har lempet afstandskravet fra to til en meter. Og det bekymrer professoren.

- Jeg er rolig i den forstand, at det faldende smittetryk gør, at vi har en længere bremseafstand med henblik på at kunne gribe ind, hvis tingene går galt.

- Men det ændrer ikke på min fundamentale opfattelse af, at det mest hensigtsmæssige er at sætte en sikkerhedsgrænse på 1,5 til 2 meter.

- Ved at gå ned til 1 meter går vi lidt på kompromis med sikkerheden, siger Allan Randrup Thomsen.

Mandag begyndte næste fase af genåbningen af samfundet med genåbning af stormagasiner og shoppingcentre.

Næste mandag følger fase 3, hvor blandt andet efterskoler genåbner, ligesom de ældste klasser i folkeskolen er tilbage.

