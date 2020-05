Hånden på hjertet – hvem laver mest i hjemmet for tiden?

Er det dig eller din partner, som står for lektierne og husholdningen?

Til det spørgsmål vil mange mænd stolt række hånden i vejret.

Sandheden er dog ofte en helt anden.

Det gælder på praktisk taget alle områder – hvor gode de er i sengen, hvor kloge de er, og hvem der arbejder mest Emilia van Hauen, kultursociolog.

Vi mænd har det nemlig med at overvurdere vores indsats, og noget tyder på, at det ikke har ændret sig under corona-pandemien, hvor mange har været mere hjemme end normalt.

Børnefamilierne har mærket det, fordi skoleundervisningen i flere uger har været rykket hjem i stuerne, hvilket har givet forældrene nye pligtopgaver at deles om.

Set i bakspejlet er der dog ikke stor enighed om, hvem som har brugt mest tid på at hjælpe børnene med lektier.

Næsten halvdelen af mændene mener, at de er den forælder, som bruger mest tid på skolearbejdet med deres børn, viser en ny amerikansk undersøgelse ifølge New York Times.

Til gengæld er kun tre procent af kvinderne enige i den påstand.

(Arkivfoto) Leo og Espen får hjælp til skolearbejdet af deres mor Moira under corona-pandemien i byen Marsden i det nordlige England. AFP. Foto: OLI SCARFF Vis mere (Arkivfoto) Leo og Espen får hjælp til skolearbejdet af deres mor Moira under corona-pandemien i byen Marsden i det nordlige England. AFP. Foto: OLI SCARFF

De svarer med stor overvægt, 80 procent, at det er dem selv – og ikke mændene. I undersøgelsen går tendensen igen, da par bliver spurgt ind til, hvem der generelt laver mest i hjemmet såsom rengøring og madlavning.

»Jeg griner bare. Det bekræfter alt det, vi i forvejen ved,« siger Emilia van Hauen.

Hun er kultursociolog og påpeger, at det ikke kun er på hjemmefronten, at mænd har det med at overvurdere deres egen gøren og laden.

»Det gælder på praktisk taget alle områder – hvor gode de er i sengen, hvor kloge de er, og hvem der arbejder mest.«

Hvem laver mest i hjemmet under corona-krisen?

Samme billede gør sig også gældende på arbejdsmarkedet, hvor mænd sælger sig selv bedre – og vurderer deres egen betydning højere – end kvinderne gør.

Ifølge Emilia van Hauen er sandheden, at kvinder og mænd ofte præsterer ens, men når det kommer til det huslige arbejde, så viser tidligere undersøgelser, at kvinderne laver mest.

Vender vi tilbage til hjemmeundervisning, så er der også en anden forklaring på, at mange mænd i den amerikanske undersøgelse mener, at de tager en større tørn end deres partner.

Mænd har ikke mange vine – de har vinsamlinger. De har ikke mange ure – de har ursamlinger. Kvinder har mange sko, men ingen taler om en skosamling Emilia van Hauen, kultursociolog.

Kvinder bruger generelt godt og vel én time mere på arbejde i hjemmet i forhold til mændene, og for dem føles lidt ekstra husarbejde og lektier under corona-pandemien ikke som den store omvæltning.

Det kan det derimod gøre for mændene, hvis de normalt ikke plejer at hjælpe til. Og derfor føler nogen af dem også, at de faktisk laver mest.

»Mænd prøver ikke bevidst at pudse deres glorie. De er bare bevidst ignorante,« siger Emilia van Hauen.

For de færreste undersøger formentlig, hvorvidt den følelse faktisk holder vand i virkeligheden. Mænd overvurderer ikke kun ofte sig selv og sine præstationer – de har det også med at give alt, hvad de gør, en særlig betydning, fortæller kultursociologen.

Det viser undersøgelsen Spørgsmålet er stillet til forældre med børn under 12 år: Hvem bruger mest tid med hjemmeundervisning eller fjernundervisning? Mænd: Mig (45%) Ved ikke (11%) Andre (5%) Min ægtefælle (39%) Kvinder: Mig (80%) Ved ikke (11%) Andre (6%) Min ægtefælle (3%) Spørgsmålet er stillet til alle par: Hvem er lige nu mest ansvarlig for arbejdet i hjemmet såsom madlavning og rengøring? Mænd: Mig (21%) Ligeligt fordelt (58%) Mit ægtefælle (19%) Kvinder: Mig (70%) Ligeligt fordelt (27%) Min ægtefælle (3%) Undersøgelsen er foretaget af Morning Consult for New York Times.

»Mænd har ikke mange vine – de har vinsamlinger. De har ikke mange ure – de har ursamlinger. Kvinder har mange sko, men ingen taler om en skosamling,« siger hun.

»Det er et udtryk for, hvordan man iscenesætter sig selv.«

Det store spørgsmål er, hvornår svarene i den type undersøgelser begynder at afspejle virkeligheden. Hvornår bliver den fulde ligestilling i realitet?

»Det kommer til at ske, hvis vi fortsætter den her kulturelle og sociale udvikling, men det er umuligt at sige, hvor mange generationer det vil tage,« siger Emilia van Hauen.