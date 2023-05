Det seneste år har mange danskere tjekket elpriserne for at finde det billigste tidspunkt til tøjvasken.

Derfor var det også et særsyn, da man søndag eftermiddag kunne se, at prisen for et kilowatt strøm var under nul kroner.

Altså, pludselig kunne du tjene penge på tøjvasken, mobilopladningen eller søndagskyllingen.

Men hvis du gik glip af vinduet for gratis og endda lukrativt strømbrug søndag, får du chancen igen mandag, det skriver Nordjyske.

I hvert fald hvis du bor vest for Storebælt.

Videnscentret Bolius' overblik over strømpriser viser, at der mandag i Vestdanmark mellem klokken 13 og 15 er priser på under nul kroner per kilowatt.

Bedst ser det ud klokken 14, hvor et kilowatt står til -0,5 krone – til sammenligning koster den samme mængde 1,5 krone bare seks timer senere.

Priserne er inklusive afgifter og moms, men gælder altså kun, hvis du har en såkaldt 'variabel elaftale'.

Kort fortalt er det en aftale, hvor prisen på el følger markedsprisen, og dermed skifter ofte.

Siden krigen brød ud i Ukraine er strømpriserne primært gået én vej.

Men lige nu er der kamp om, hvem der kan mønstre de laveste priser, fortæller chefkonsulent Green Power Denmark, Kristian Rune Poulsen til Nordjyske:

»Der er gang i en priskrig, hvor leverandører underbyder hinanden. Det er kun dem, der har budt den laveste pris ind, der får lov at producere. Derfor er der leverandører, der gerne vil give os penge for at bruge deres strøm,« forklarer han.