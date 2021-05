»Vi finder os i alt, alt for meget. Vi er blevet for magelige, og vi lader os manipulere med. Mette Frederiksen og regeringen er lykkes med at male et ydre fjendebillede op, der hedder corona, og det billede har statsministeren - af hensyn til magten - kun interesse i at holde fast i.«

Enrico Krog Iversen, kendt og succesrig iværksætter og erhvervsmand, som har skabt sig selv og flere andre en formue på den blomstrende robotindustri i Odense, råber vagt i gevær.

B.T. møder ham på hans og hustruens privatadresse centralt i byen, hvorfra der er en betagende smuk udsigt til alle verdenshjørner.

Han understreger, at han udtaler sig som privatperson og ikke som direktør og virksomhedsejer.

Enrico Krog Iversen er godt og grundigt træt, irriteret og ikke mindst stærkt bekymret over, at de tidligere så højt besungne frihedsidealer og -rettigheder i Danmark bliver trådt mere og mere under fode.

Det er i al fald hans opfattelse.

‘Spøgelset’, der har gjort det muligt, er corona-pandemien, mener han.

»Så længe vi som befolkning, den politiske opposition og pressen ikke sætter foden mere ned over for dette ydre fjendebillede, så går det kun den forkerte vej.«

»Hvad er formålet med at leve, hvis man skal leve indelukket og i frygt?,« spørger Enrico Krog Iversen retorisk. Vis mere »Hvad er formålet med at leve, hvis man skal leve indelukket og i frygt?,« spørger Enrico Krog Iversen retorisk.

»Statsministeren og regeringen har en interesse i at opretholde det her fysiske fjendebillede. Og jeg ser det altså ikke som noget partipolitisk eller et spørgsmål om rød blok versus blå blok. Det handler om magtpolitik. Og det er bare ikke sundt for landet,« siger Enrico Krog Iversen.

Han mener, at frihedsidealer og -rettigheder som udgangspunkt bør stå over sundhed.

»For hvad er formålet med at leve, hvis man skal leve indelukket og i frygt?,« spørger han retorisk.

Hans pointe er ikke, at vi skal lade hånt om corona-pandemien og ikke tage den alvorligt.

Hans pointe er, at staten efter hans mening burde koncentrere sig langt mere målrettet om at beskytte, isolere og om nødvendigt behandle de få procent af befolkningen, som virkelig er i risikogruppen.

Og så i øvrigt have en grundlæggende tillid til, at folk er i stand til at tænke selv og med sund fornuft og almen hensyntagen til hinanden rent faktisk godt kan tage hånd om den udfordring, vi alle er omgivet af i denne tid.

Derfor foreslår han også - ikke uden provokation - at vi her i landet kan prøve at gå radikalt til værks og udpege et område som reservat til de mest bekymrede eller corona-skræmte borgere, som fortsat ønsker en nedlukning af samfundet.

Her kan disse så få beskyttelse, mens resten af danskerne kan få handlefriheden tilbage i et land uden restriktioner, hvor man i stedet viser tillid til, at den enkelte borger er i stand til at udvise den fornødne sunde fornuft, omtanke og hensyn, forklarer han forslaget.

»Tingene er begyndt at flytte sig fra at være en sundhedsfaglig diskussion til mere og mere at blive et almindeligt politisk spil. Og jeg tror, der vil komme en modreaktion i befolkningen på et tidspunkt. En slags civil ulydighed,« mener den succesrige iværksætter og erhvervsmand Enrico Krog Iversen, som er stærkt skeptisk over regeringens gøren og laden om corona-pandemien. Til højre statsminister Mette Frederiksen (S), da hun i fjor besøgte en minkfarm. Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pres Vis mere »Tingene er begyndt at flytte sig fra at være en sundhedsfaglig diskussion til mere og mere at blive et almindeligt politisk spil. Og jeg tror, der vil komme en modreaktion i befolkningen på et tidspunkt. En slags civil ulydighed,« mener den succesrige iværksætter og erhvervsmand Enrico Krog Iversen, som er stærkt skeptisk over regeringens gøren og laden om corona-pandemien. Til højre statsminister Mette Frederiksen (S), da hun i fjor besøgte en minkfarm. Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pres

»Det giver sig selv, at der vil være masser af udfordringer i at eksekvere sådan et forslag og føre det ud i livet. Jeg er også godt klar over, at det rent politisk vil blive dømt ude. Blandt andet fordi mange er bange for at blive udskammet.«

»Jeg har en ret stor berøringsflade og taler med mange mennesker, som deler mine holdninger på det her område, men som bare ikke tør sige det højt af frygt for konsekvenserne. Af frygt for udskamning. Det gælder langt hen ad vejen også for oppositionen. Og det mener jeg er et stort problem.«

Som en anden mulighed i forhold til ovennævnte forslag siger han:

»Alternativt kan alle, der er bange, jo bare vælge at blive hjemme. Og så kan alle andre få deres frihedsrettigheder tilbage,« siger Enrico Krog Iversen, som indtil 2015 stod i spidsen for og da solgte Universal Robots og sin del af virksomheden til en samlet pris på 2,3 milliarder kroner.

Han er i dag administrerende direktør i OnRobot, der på fem år er vokset til næsten 170 ansatte.

Under corona-pandemien har han løbende blandet sig i samfundsdebatten. Og er med egne ord fuldstændig ligeglad med, hvis nogen skulle finde på at kalde ham en 'sølvpapirshat’ eller lignende.

»Jeg er ret tykhudet, så det lever jeg fint med, hvis det skulle være,« siger han med et skævt smil.

Og understreger endnu en gang, at hans pointe er, at befolkningen ikke skal lade sig drive rundt i manegen, fordi de ledende politikere bliver ved med at fremmale corona som et ydre fjendebillede, der betyder mere end alt andet i samfundet.

»Mette Frederiksen og regeringen er lykkes med at male et ydre fjendebillede op, der hedder corona, og det billede har statsministeren - af hensyn til magten - kun interesse i at holde fast i,« mener den succesrige erhvervsmand Enrico Krog Iversen (til højre), som er en helt central figur i den blomstrende danske robotindustri.Foto: PR Vis mere »Mette Frederiksen og regeringen er lykkes med at male et ydre fjendebillede op, der hedder corona, og det billede har statsministeren - af hensyn til magten - kun interesse i at holde fast i,« mener den succesrige erhvervsmand Enrico Krog Iversen (til højre), som er en helt central figur i den blomstrende danske robotindustri.Foto: PR

»Jeg synes, statsministeren taler ned til folk. Vi bliver behandlet som børn, der ikke er i stand til at tænke selv. Dybest set er det jo et udtryk for, at hun helt generelt mener, at danskerne ikke kan tænke en selvstændig tanke og ikke er i stand til at tage vare på sig selv,« siger han. Og tilføjer:

»Det irriterer mig ad H til. Alting stritter på mig, når vi bliver talt ned til på den måde. Hvis de i 70’erne eller 80’erne var blevet behandlet på den måde, så ville de have reageret a la oprøret i Ungdomshuset,« mener Enrico Krog Iversen.

Han aner dog en spirende holdningsændring. Selv om han ikke har forventning om, at regeringens hårde styring stopper foreløbig.

»Men jeg tror, det bliver sværere for statsministeren, for tingene er begyndt at flytte sig fra at være en sundhedsfaglig diskussion til mere og mere at blive et almindeligt politisk spil. Og jeg tror, der vil komme en modreaktion i befolkningen på et tidspunkt. En slags civil ulydighed.«

»For eksempel kunne jeg sagtens forestille mig, at vi alle sammen en dag smider mundbindet, hvis vi ikke snart får vores frihedsrettigheder tilbage. Nok er ved at være nok,« siger han.