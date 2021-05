62-årige Laust Rolighed fik sig noget af et chok, da han for et halvt år siden ved en tilfældighed kiggede på sundhed.dk.

Her faldt han over en lang række lægeregninger, der er blevet faktureret til regionen fra Charlottenlund Lægehus. Regninger, som regionen skal betale til lægehuset.

I en fire måneders periode fra 23. marts til 28. juli 2020 er der mindst 17 ydelser fra lægehuset, som Laust ikke mener at have modtaget.

Der er specielt ni videokonsultationer, der er blevet faktureret, som undrer ham meget. Og det er der en rigtig god grund til.

Er du blevet snydt af din læge? Sådan tjekker du dine fakturaer Log på sundhed.dk med dit NemID.

Søg efter 'Sundhedsjournalen'.

Klik på 'Konsultationer hos læge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.'.

Vælg behandlertype og tryk 'Næste'.

Gå ind på fanen 'Ydelser'.

Hvad koderne/ydelserne dækker over, og i hvilke situationer lægen må opkræve dem, kan findes i vejledningen her på laeger.dk

»Jeg har ikke noget kamera på min computer, så det virker meget utænkeligt, at jeg skulle have fået de ni ydelser,« siger han til B.T.

Den første ydelse, der er registreret, og som Laust ikke kan genkende fra lægehuset, er helt tilbage fra 2014. Her skulle han have modtaget behandling for et knoglebrud. Men ifølge Laust er det 24 år siden, han sidst har haft et knoglebrud.

»Jeg har politianmeldt lægehuset 7. maj for bedrageri. Det er tydeligt, at lægehuset fakturerer for ydelser, der ikke har fundet sted. Jeg kan ikke genkende to tredjedele af de ydelser, som de ifølge min lægeregning har ydet. Det er ren svindel. Så må de komme med alle deres dyre topadvokater. Det er et grådigt foretagende, vi har med at gøre.«

Ved at stå frem og politianmelde lægehuset håber Laust, at 'disse skumle forretningsmetoder' i lægehuset bliver stoppet.

»Jeg synes jo, at vi har et fint sundhedssystem, men det skal ikke ødelægges af grådighed. Vi skal kunne have tillid til den ekspertise, der er derude. Vi har brug for så mange ressourcer som muligt til sundhedssystemet. Hvis ressourcerne bliver misbrugt på den måde, som tilfældet er her, fordi nogle læger er grådige, så skal det stoppes.«

B.T. kunne i januar og februar afsløre, at klinikkens testvirksomhed, Medicals Nordic, slækkede på datasikkerheden og havde kritisable hygiejneforhold ved deres testcentre, og Politiken fulgte efterfølgende op med afsløringer om mulig systematisk overfakturering og dobbeltfakturering for patientydelser samt fiktive ydelser, betalt af skattekroner fra regionerne, hos Charlottenlund Lægehus.

Afsløringerne i medierne samt Lausts egen opdagelse har nu gjort, at han har valgt at skifte lægehus. Nu kommer han med en opfordring til andre klienter i samme lægehus.

»Hvis man er klient i lægehuset, vil jeg opfordre til, at man skifter. De svindelnumre, de laver, mener jeg ikke, at man bør støtte op om. Og jeg vil også opfordre alle til at gå ind og se deres ydelser på sundhed.dk, om det stemmer overens med virkeligheden.«

B.T. har forelagt ejerne af Charlottenlund Lægehus, Teit Reuther og Jonas Hertz, kritikken fra Laust Rolighed. I et skriftligt svar lyder det.

»Vi har tjekket journalen for perioden 23. marts 2020 til 28. juli 2020, og alle de nævnte ydelser har fundet sted og er fint dokumenteret af vores ansatte personale, som er dem, der har leveret de pågældende ydelser og behandlinger. Denne dokumentation vil vi naturligvis kunne fremlægge over for regionen og eventuelt politiet, hvis de skulle henvende sig om sagen.«

»Journalen kan ligeledes dokumentere, at der er ydet en behandling svarende til den nævnte afregning i 2014. Denne dokumentation vil vi ligeledes kunne fremlægge over for regionen og eventuelt politiet, hvis de skulle henvende sig om sagen. Se i øvrigt vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser. Vi har derudover ikke nogen kommentarer til den konkrete sag, da vi er underlagt tavshedspligt og ikke diskuterer vores patienters helbredsoplysninger i pressen.«

B.T. har set anmeldelsen af Charlottenlund Lægehus, der er blevet sendt til Nordsjællands Politi. Derudover fortæller Nordsjællands Politi, at de har modtaget flere henvendelser af samme lægehus.

»Vi er nu i gang med den indledende politimæssige og juridiske vurdering af sagen,« siger Nordsjællands Politi til B.T.