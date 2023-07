Der er høje og skrigende lyde, og både hunde og katte er blevet truet, når de har været uden på altanerne.

Måger gør livet surt for beboerne og deres kæledyr i Strunges Hus nær Bella Centret på Amager.

»Det er frygteligt irriterende. Jeg kan høre mågernes skrig om natten, og der kommer lort fra dem på vinduerne,« siger Laura Caspersen, der bor i en lejlighed i Strunges Hus.

Tæt på hende bor Christina Jensen, der har to hunde af racen chihuahua.

Sådan undgår du måger Helt grundlæggende kan du gøre følgende for at undgå måger: Undlad at fodre måger

Fjern spiseligt affald

Hold affaldscontainere lukket. Det her virker ikke: Forsøg med båndede advarselslyde eller automatiserede fugleskræmsler er ofte fuldstændig virkningsløse på længere sigt. Ønsker du at få mågerne skudt eller flyttet væk, skal du søge tilladelse hos Naturstyrelsen til at lave en 'regulering' af mågerne. Får du lov at skyde dem skal politiet også godkende det. Er der udfordringer med måger på offentlige steder skal ansøgningen om dispensation gå gennem Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen.

»Min ene hund Frederik har oplevet, at mågerne fløj truende ned mod den, og været tætte på at ramme dem,« siger hun og tilføjer:

»Begge hunde plejede at nyde at være ude på altanen, men nu tør de slet ikke komme uden for mere.«

Christina Jensen og hendes mand er da også holdt op med at bruge altanen til deres dyre lejelejlighed, de ellers betaler 16.000 kroner om måneden for at bo i.

»Mågerne larmer rigtig meget, og så flyver de meget tæt på os, når vi er ude på altanen,« siger hun.

Laura Caspersen har også oplevet, at hendes kat er blevet skræmt af mågerne.

»Jeg elsker rigtig meget dyr, men det var virkeligt voldsomt, hvad der skete. Min kat lå på altanen, og så landede mågen ved siden af og prøvede at hakke katten,« siger hun.

De kan da heller ikke ringe til en jæger, der kan komme og skyde mågerne.

Måger er nemlig fredede dyr, så det er ikke tilladt bare at tage mobilen og ringe til en person med jagttegn.

Lasse Jensen, der er miljøplanlægger i Miljøstyrelsen, oplyser dog, at der er flere forskellige ting, man kan gøre for at undgå mågerne.

»Man kan få ryddet op, så der ikke er mad til dem. Man kan fjerne pizzabakker og lukke skraldespande og så videre. De er der ikke for at genere os, men de er der, fordi de har adgang til mad,« siger han og tilføjer:

»Derudover kan man skræmme dem bort på forskellige måder, så de ikke etablerer sig, og så til sidst kan man regulere dem. Der er flere muligheder.«

Hverken Laura Caspersen eller Christina Jensen har lagt mad ud på altanerne, og begge har forsøgt at skræmme dem væk med at råbe af dem og sprælle med armene.

Lasse Jensen, hvad skal man gøre, hvis det ikke hjælper at lade være med at lægge mad ud til mågerne eller at skræmme dem væk, og er nødt til at tage sidste skridt, der er regulering?

»Det er ejer eller bruger af en ejendom, der kan ansøge om regulering. I byrummet vil det derfor ofte være kommunen, der skal stå for at løse udfordringerne,« siger han.

Dispensation skal søges hos Naturstyrelsen, der så skal vurdere, om der kan laves 'regulering' af mågerne.

Der er ikke noget hjælp at hente fra Københavns Kommune i forhold regulering af mågerne.

»Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at kommunen ikke regulerer måger. Regulering vil kræve en dispensation, og det vil derudover være op til politikerne at beslutte, hvorvidt det er en opgave, der skal prioriteres,« lyder det formelle svar.

Teknik- og miljøborgmester i København, Line Barfod (EL), har svaret med en sms, hvor hun oplyser, at hun holder sommerferie, og derfor har hun ikke nogen kommentarer.

Laura Caspersen mener, at beboerne er efterladt hele alene med de store udfordringer, mågerne giver.

»Jeg føler sgu vi står helt alene med problemet og bliver tvunget til at leve i noget de færreste ville kunne holde ud,« siger hun.