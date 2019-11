Det var en helt normal arbejdsdag, da Laura Stentzer sidste tirsdag var trukket i tjenerklæderne og stod klar til at servere pastaretter og pizza.

Men aftenen ændrede sig markant, da en gruppe på otte gæster trådte ind på den italienske restaurant i København, hvor Laura arbejder.

Gruppen bestod af to forældrepar med to børn hver, og det er der som udgangspunkt intet galt i.

Men da de fire voksne og fire børn havde siddet ved deres bord i fem minutter, kunne Laura allerede konstatere, at det ville blive noget af en udfordring.

»Den ene dreng er virkelig umulig. Han er sulten og skriger, så forældrene får hurtigt bestilt noget mad til ham og de andre børn. Men da de har bestilt, bliver det endnu værre,« fortæller Laura Stentzer til B.T.

Børnene begynder at hælde vand op i samtlige glas på bordet, og så tager de ellers deres bestik op i hånden og begynder at slå på glassene.

Den spontane glaskoncert fra børnene kan høres i hele restauranten, og mens Laura er ude 'i opvasken', går en af hendes medtjenere over til en af fædrene og beder ham om at få stoppet den voldsomme larm.

Børnene stopper med at slå på glassene, og da maden bliver serveret, kommer der rent faktisk ro på flokken.

De fire børn får spist, og det samme gør forældrene, men herefter begynder det, som Laura bedst kan beskrive som 'ragnarok'.

»Forældrene ænser ikke børnene, men sidder bare og snakker. Imens kaster ungerne mad på gulvet, render rundt til vinkølerne for at tage isterningerne i munden og spytte dem ned igen, og så formår de også at vælte en anden gæsts glas rødvin på gulvet,« fortæller Laura.

Og det bliver bare værre og værre.

»De her børn er kropumulige. De begynder at lege 'tag fat' og løbe rundt i restauranten, og igen må en kollega bede dem stoppe,« fortæller Laura.

Heldigvis har en af forældrene bedt om regningen nu, og en af dem undskylder også det ene barns opførsel med »han har haft en lang dag«.

De får betalt og så står Laura med hendes kollega.

Først kigger de på hinanden. Så kigger de på det efterladte bord. Så kigger de på hinanden igen og ryster på hovedet.

»Det ligner noget, som hotelpersonalet måtte komme op til, når Rolling Stones havde været forbi i deres storhedstid. Glas var væltet, og der var mad over det hele,« husker Laura.

Det tog de to tjenere en halv time - med pauser - at rydde op på bordet, og bagefter kunne Laura se tilbage på en yderst frustrerende oplevelse.

Det fik den 22-årige kvinde til at skrive et debatindlæg til Politiken, og nu uddyber hun sit budskab i B.T.:

»Man skal simpelthen lade sin uopdragne børn blive hjemme, hvis man ikke har styr på dem. Ellers kan man jo tage på McDonalds eller Dalle Valle, hvor det fint at have børn med, der skriger og ter sig,« siger hun.

Hun understreger, at hun også har rigtig mange fine oplevelser med børn, der er velopdragne og rolige på restauranten.

Men så er der også de oplevelser som denne, hvor Laura er efterladt med hovedrysten.

»Det er ikke mit ansvar at opdrage på børnene som tjener. Hvis man ikke har styr på sine unger, må man jo have iPad eller en tegnebog, så de ikke ødelægger oplevelsen for de andre gæster, når forældrene tager dem med på en fin restaurant,« siger hun.

Laura ønsker ikke, at alle skal vide, hvor hun arbejder som tjener, men B.T. kender restauranten. Der er ikke tale om en såkaldt familierestaurant.