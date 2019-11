De fleste kvinder har det én gang om måneden. De færreste indretter deres liv efter det.

Laura Grubb er undtagelsen. De seneste fem år har hun levet efter sin menstruationscyklus.

»Før jeg begyndte at leve efter min cyklus, var jeg gået ned med en alvorlig omgang stress. Nu har jeg aldrig haft det bedre,« siger 33-årig Laura Grubb.

Lad os for en kort stund skrue tiden tilbage til 2014. Her sad hun og en gruppe andre kvinder i en rundkreds på Bali. De lyttede til et oplæg, hvor en australsk kvinde fortalte dem, at man kunne dele sin cyklus op i fire faser.

Forår, sommer, efterår og vinter.

Vinter repræsenterer perioden med menstruation, efterår er perioden op til menstruationen, sommeren er tiden med ægløsning, og foråret er tiden op til ægløsning, hvor østrogen-niveauet stiger.

»Inden jeg levede efter min cyklus, spiste jeg en masse sukker. Det er jeg for eksempel stoppet med nu,« siger Laura Grubb.

I dag spiser hun faktisk efter, hvad man ville spise i de pågældende sæsoner, som i dette tilfælde udgør de cirka 28 dage, en cyklus tager.

I vinter- og efterårsperioden spiser hun primært suppe og andre varme retter - og så dyrker hun en del yoga og mediterer. I sommer- og forårsperioden spiser hun mere sommerlige retter.

»Jeg kan godt mærke, at jeg i tiden op til menstruationen bliver lidt mere sensitiv og følsom. Men det kan slet ikke sammenlignes med, hvordan det var, før jeg levede efter min cyklus,« siger Laura Grubb.

Sådan kan det føles at have menstruation Det er forskelligt, hvordan kvinder oplever at have det under deres menstruation. Nogler mærker meget lidt til det, mens andre oplever større smerter. Symptomerne kan være: Krampeagtige sammentrækninger i underlivet

Følelser af oppustethed

Humørsvingninger

Smerter i underlivet

Smerter i lænden

Kvalme og undertiden opkastninger

Diaré

Svedeture

Træthed og tab af energi Kilde: netdoktor.dk

»Det var, som om en usynlig kraft styrede mig,« uddyber hun.

Hun anede ikke, at hendes manglende forståelse af sin krop skulle findes i hendes cyklus.

Jeg tror sagtens, det kan komme mændene til gode også 33-årige Laura Grubb

»Cyklus er noget, de færreste er bevidst om. Dengang anede jeg ikke, at det handlede om mine hormoner,« siger hun.

Og nu er hun blevet så bevidst om det, at det er helt naturligt for hende at leve på den måde, hun gør. Altså tage hensyn til kroppen - især i den periode, hvor menstruationen ligger.

Desuden mener hun, at det ville være gavnligt for andre - også mænd - at sætte sig ind i, hvad cyklussen betyder for kvindekroppen.

»Jeg tror sagtens, det kan komme mændene til gode også, hvor mange parforholdsproblemer kunne måske løses, hvis manden var opmærksom på kvindens cyklus.«