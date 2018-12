Flere og flere sugardater

Stadig flere unge piger vælger at blive sugardaters, hvor de typisk dater og/eller har sex med mænd til gengæld for gaver eller penge.

»Vi ved, det er i vækst. Herhjemme er der fire-fem sugardater-hjemmesider, og hvis vi tager den største af dem, er antallet af profiler steget fra 8.000 til 78.000 i 2017. Det er jo nogle ret store tal,« siger Christian Groes, der er lektor i kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet.

Han har netop fået bevilget 4,9 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt om sugardating.

Han mener nemlig, at der er et »kæmpe hul«.

»Det kan godt være, at kun en fjerdedel er aktive, men det er så også lige under 20.000, og hvis man sammenligner med antallet af prostituerede herhjemme, som er 4.000-5.000, så er det ret vildt. Også i forhold til at der bliver lavet mange tiltag for prostituerede, men meget få for sugardaters. Der er et kæmpe hul.«

Samtidig har rådgivningsportalen RedenUng i det seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser om sugardating.

Her ringer især unge piger ind for at få rådgivning. Det handler om alt, fra at de er bange for, at andre finder ud af, hvad de har lavet, til at de får trusler fra de mænd, som de har haft sex med.