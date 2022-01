For lidt over en måned siden besluttede 27-årige Laura Rosenvinge sig for at holde en pause fra sociale medier.

Det skrev hun på sin Twitter-profil og begrundede det med arbejdspres og usikkerhed i hendes privatliv – og kort efter plingede hendes telefon.

Hun havde fået en sms fra et nummer, hun ikke kendte. Fra en mand, der kaldte sig Torben.

Laura Rosenvinge er til daglig medlem af Københavns Borgerrepræsentation og socialordfører for Socialdemokratiet, så hendes nummer ligger offentligt tilgængeligt flere steder. Men det er alligevel sjældent, hun oplever, at folk, hun ikke kender, skriver til hende på sms.

»Omkring dit såkaldte arbejdspres, så ønsker jeg virkelig, og jeg mener virkelig, at du har fået så meget 'stress' af dit arbejde som 'politiker,' at du aldrig nogensinde vender tilbage igen,« lægger Torben ud med at skrive, inden han bliver personlig:

»Godt nok er du super grim og mega ucharmerende at se på, men lad være med at lade det gå ud over andre gennem din politik,« skriver Torben videre.

Og det stopper ikke der. Han fortsætter:

»Jeg har stor forståelse for, at de folk, der er blevet mobbet gennem hele deres skolegang, søger hævn på en eller anden måde, men du behøver altså ikke lade det gå ud over så mange mennesker.«

Laura Rosenvinge har nu her efter sin pause fra sociale medier valgt at lægge beskeden fra Torben op på netop sine sociale medier.

»Jeg lægger den op for at vise, at der stadig – desværre – er en kultur, hvor man føler, at det er okay at kalde andre folk grimme ting, og især folkevalgte,« siger Laura Rosenvinge.

Hun er vant til at høre lidt af hvert. Det hører med til jobbet, siger hun. Men når det ikke handler om hendes politik men derimod hendes person, gør det mere ondt, synes hun:

»Den besked gjorde mere ondt, fordi den var rettet mod min person. Selvom jeg har hård hud, gør det stadig ondt at blive kaldt grim, ucharmerende og få at vide, at jeg er blevet mobbet i skolen.«

Rosa Lund (Ø), Zenia Stampe (B), Anette Rieva (V), Janni Pedersen, Silas Holst, og Rasmus Tantholdt er blot en brøkdel af de fremtrædende personer, der på det seneste har været fremme og sige fra over for hadbeskeder. Mener du, at der stadig mangler fokus på det?

»Jeg synes, vi skal blive ved med at tale om, at det ikke er okay. Vi har blandt andet også kommunalpolitikere, der har trukket sig på grund af den slags beskeder og trusler. Det er vigtigt at fortælle nye generationer på sociale medier, at der er et rigtigt menneske bag de offentlige personer.«

Du har fået meget interaktion på dit opslag med beskeden. Har du lagt det op for at skabe mere trafik på din side?

»Det kan jeg ikke helt udelukke. Men grundlæggende skriver jeg ting, fordi jeg mener det.«