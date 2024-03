Latterliggørelse. Bagtalelse. Nedladende tone. Overfusninger.

Det er blot nogle af de ting medarbejdere i Syddjurs Kommunes Jobcenter oplever.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Arbejdsmiljøet på Center for Job og Fastholdelse har været dårligt i en længere periode.

Faktisk har stedet modtaget påbud efter påbud siden maj sidste år – og nu kan jobcentret tilføje et strakspåbud til den noget ærgerlige statistik, skriver mediet.

De ansatte har som følge af arbejdsmiljøet blandt andet oplevet symptomer som stress, angst og søvnløshed.

Derfor kræver Arbejdstilsynet nu, at kommunen med det samme skal sikre, at 'arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så krænkende handlinger ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt.'

Over for TV 2 Østjylland fortæller direktør, Katrine Axél, at man tager strakspåbuddet alvorligt.

»Det varslede strakspåbud viser, at vi ikke er helt i mål med at sikre et godt arbejdsmiljø, selvom vores måling af arbejdsmiljøet fra februar viser tydelig fremgang siden efteråret,« oplyser hun i et skriftligt svar.

Det er bestemt ikke første gang, at dårligt arbejdsmiljø har præget medarbejdere i et jobcenter.

I foråret sidste år, viste en aktindsigt, B.T. kom i besiddelse af, at jobcentret i den nordsjællandske kommune Egedal var præget af mobning.

