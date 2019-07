Trods risiko for blodmangel og nerveskader, ses lattergaspatroner mange steder på Roskilde Festival.

Rundt omkring i græsset i Roskilde Festivals campingområde ligger tomme lattergaspatroner. På deres vej mod næste koncert kigger festivalgæster, om patronerne stadig er fyldte.

Selv om et højt indtag af lattergas kan have alvorlige konsekvenser i form af blandt andet nerveskader og blodmangel, er lattergas et udbredt rusmiddel på årets Roskilde Festival.

Det bekræfter festivalens sikkerhedschef, Morten Therkildsen.

- Roskilde Festival er jo Danmarks fjerdestørste "by", så den tendens, man ser i resten af Danmark, ser man også på Roskilde Festival.

- Lattergas er noget, man benytter i nattelivet, og det gør man så også på Roskilde Festival, siger han til Ritzau.

Onsdag kunne Berlingske fortælle, at Giftlinjen, der rådgiver og vejleder i tilfælde af forgiftning, har oplevet en stigning i antallet af opkald, som omhandler forgiftning fra lattergas.

