'Kære feriebilist'

Sådan indleder den 21-årige lastbilchauffør Jesper Jensen et Facebook-opslag om trafikken på motorvejene i disse sommertider, hvor familien Danmark kører sydpå for at holde ferie. Men efter den høflige indledning finder Jesper Jensen grovfilen frem. Han er rystet over, hvordan de danske bilister sætter deres eget, deres børns og medtrafikanternes liv på spil på motorvejene.

'At du så kører ind foran mig og bremser hårdt, med hele bilen fuld af børn og familien, får mig til at tvivle på, om du burde være i trafikken overhovedet,' skriver han i opslaget, som har ført til heftig debat.

Heldigvis skete der kun materiel skade, men det kunne være gået helt galt Lastbilchauffør Jesper Jensen

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville få så mange reaktioner,« siger Jesper Jensen til B.T., da vi fanger ham på telefonen under en tur fra København til Aarhus - på en håndfri, naturligvis.

Jesper Jensen mener, at trafikken ville glide meget lettere, hvis folk tog hjemmefra bare 10 minutter tidligere. Foto: Privat

Selvom han kun har to års erfaring som lastbilchauffør, har Jesper Jensen ikke tal på, hvor mange gange han har måttet bremse op, fordi en bilist lige så sit snit til at overhale ham, umiddelbart før vedkommende skulle af en afkørsel.

»Alt for mange tænker ikke over, at en lastbil med læs kan veje op mod 60 ton. Du har ikke lyst til at blive påkørt bagfra af os, når du er blevet nødt til at lave en katastrofeopbremsning, fordi der ikke er plads til, at du kan mase dig ind foran mig,« siger Jesper Jensen, som kører for Vognmand Anders B.Christensen.

»En tidligere kollega ramte på et tidspunkt en bils venstre bagende, efter at bilisten var kørt lige ind foran ham. Heldigvis skete der kun materiel skade, men det kunne være gået helt galt,« fortsætter han.

Til sidst tvinger de andre bilisters opførsel mig til at foretage overhalingen, når der er det mindste hul. Til irritation for bilisterne, selvfølgelig Jesper Jensen

Derfor har Jesper Jensen en appel til feriebilisterne.

»Kør hjemmefra 10 minutter tidligere. Så behøver du ikke tage unødige risici på vejene.«

Jesper Jensen foran den lastbil, han kører i under turen fra København til Aarhus tirsdag den 24. juli. Foto: Privat

Mange bakker Jesper Jensen op i debatten under hans Facebook-opslag. Men en del langer også ud efter lastbilchaufføren og hans kolleger. Hvorfor skal en lastbil, der kører 90 km/t. partout overhale en anden lastbil, der kun kører en anelse langsommere, når det sænker trafikken for alle de andre på motorvejen?

Til sidst tvinger de andre bilisters opførsel mig til at foretage overhalingen, når der er det mindste hul. Til irritation for bilisterne, selvfølgelig Jesper Jensen

Jesper Jensen forstår godt, at det kan være frustrerende for bilisterne, men beder dem om at sætte sig i hans sted.

»I går måtte jeg blinke i fem minutter, før jeg kunne overhale en bil med campingvogn på motorvejen. For alle bilisterne, som kom bagfra, tænkte: 'Jeg vil i hvert fald ikke ind bag den store, langsomme lastbil', og trykkede på speederen, så de kunne kunne overhale før mig. Men jeg har et tidsskema, jeg skal overholde. Så til sidst tvinger de andre bilisters opførsel mig til at foretage overhalingen, når der er det mindste hul. Til irritation for bilisterne, selvfølgelig,« siger han.

Lastbilchaufføren Jesper Jensen giver de danske bilister en opsang og appellerer til, at vi giver mere plads til hinanden i trafikken. Foto: Privat

Og det fører ham frem til sin hovedpointe:

»Folk holder alt for meget på deres egen ret i stedet for at vise hensyn og få trafikken til at glide,« siger Jesper Jensen.

Han håber, at opråbet på Facebook får bare nogle af danskerne til at give mere plads til lastbilerne og deres medtrafikanter.

»Men for at være helt ærlig, tvivler jeg på det,« slutter han.