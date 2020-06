Da 29-årige Kim Simonsen lørdag skulle køre 21 festglade studenter rundt, havde han langtfra forudset, hvad der ville blive den helt store oplevelse på lastbilturen.

Mens 21 nyudklækkede studenter festede løs, sad 29-årig Kim Simonsen i førersædet og stod for transporten. Han skulle køre fra Frederikshavn til Sæby, hvilket betød, at ruten gik forbi havnen og senere kirken.

Hvad Kim Simonsen ikke vidste, var, at der fandt en begravelse sted i Sæby Kirke på det tidspunkt, hvor studentervognen ankom.

»Der var sprut og øl over det hele, og jeg overvejede kort, om jeg skulle bakke væk. For det kunne blive rigtig akavet,« siger Kim Simonsen til B.T. søndag.

29-årige Kim Simonsen har kørt studenter i fire år. Privatfoto.

Han trodsede sin mavefornemmelse og trykkede på speederen. Det er kun muligt for chaufføren og studenterne at kommunikere over telefonen, men den mulighed nåede han ikke at overveje.

Til trods for at en kiste var ved at blive båret fra en begravelse, mens omkring 50 fremmødte så på, valgte han at sænke farten, i håbet om at de unge ville opfatte situationen og vise respekt.

Og selv om han måske ikke havde regnet med det – ja, så var det lige præcis, hvad der skete. Musikken blev tavs, og de unge tog huerne af.

»Jeg har kørt studenter i fire år og har aldrig oplevet det før. Som i overhovedet ikke noget, der ligner.«

3. N under deres studenterkørsel, der varede fra klokken 8 til 21. Privatfoto.

»Så det var fandme flot. Da jeg tog stigen ned for dem bagefter, sagde jeg også, at det tager jeg hatten af for.«

B.T. har også talt med Troels Larsen, der var med på vognen som student. Han mener da også, at fartnedsættelsen havde en effekt.

»Kort efter blev vi i hvert fald opmærksomme på, at der var en begravelse. Nogle havde også set flaget på halv ret tidligt, så vi blev egentlig ret hurtigt opmærksomme på det,« siger han.

Studenterne slukkede for musikken, tog studenterhuerne af og holdt disse for brystet. En detalje, der havde en særlig årsag: Klassen er alle maritime studenter og har blandt andet sejlet med skoleskibet.

»Og der er vi vant til, at når man går af eller på skibet, så tager man huen af for at vise respekt. Så det faldt os meget naturligt ind. Måske mere, end andre klasser ville have gjort, fordi vi er vant til det,« mener Troels Larsen.

Facebook-opslaget, der kickstartede vognkørslen, har i skrivende stund over 2.000 kommentarer og er delt mere end 14.000 gange.