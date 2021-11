Det vakte opsigt, da en lastbil for et par uger siden blev tabt fra en færge og endte i Limfjorden. For hvordan kunne det i hele taget lade sig gøre?

Skulle det have konsekvenser? Og krævede det en længerevarende undersøgelse?

Det er det, som Den Maritime Havarikommission de seneste par uger har arbejdet på. Nu ligger konklusionen klar, bekræfter undersøgelseschef Øssur Jarleivson Hilduberg over for B.T.

Og hovedkernen er, at kommissionen ikke går videre med uheldet. Sagen betragtes således for lukket. Om den beslutning forklarer Øssur Jarleivson Hilduberg:

»Først og fremmest er det vigtigt at påpege, at vi ofte beskæftiger os med hundredvis af ulykker. Alle får foretaget indledende undersøgelser, hvorefter det så skal vurderes, om der skal laves fulde undersøgelser.«

»I denne konkrete sag var der ingen fare for miljøet, ingen personer i fare – og der skete ikke noget fatalt. Lastbilen var ikke bremset korrekt og begyndte at rulle,« siger Øssur Jarleivson Hilduberg om konklusionen og tilhørende årsag til at lukke sagen.

Uheldet skete tirsdag 26. oktober tidligt om morgenen.

Her blev den føromtalte lastbil tabt fra Hvalpsundfærgen – en færgeoverfart mellem Hvalpsund og Sundøre i Limfjorden. Lastbilen blev tabt i fjorden 150 meter fra kysten.

I de efterfølgende 20 timer blev der arbejdet intenst på at få lastbilen op, hvilket lykkedes natten til onsdag.

Øssur Jarleivson Hilduberg forklarer videre, at Den Maritime Havarikommission ej heller har foreslået påbud til færgeoverfarten, så lignende tilfælde ikke gentager sig:

»Det er virksomheden, der afgør det. Vores opgave er at fortælle offentligheden, hvorfor ulykker sker. Og der er det her i den lavere ende.«

»Jeg vil nødigt sige det – men sådan er vores verden. Vi er nødt til at have en bagatelgrænse. Og konsekvensen alene kan ikke bære det her. Men det siger vi også i lyset af, at vi ved, hvad der er sket.«

Hvis Den Maritime Havarikommission skulle have igangsat en fuld undersøgelse krævede det, at kommissionen manglede yderligere informationer og analyser bag ulykken til afdække, hvad der var sket.