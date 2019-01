Mandag morgen er begyndt med let sne, glatte veje og flere mindre uheld rundt omkring i landet. Det giver udfordringer for myldretidstrafikken.

På Holbækmotorvejen kørte en lastbil omkring klokken halv ni op bag i en personbil.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

#HBeredskab på vej til #uheld med lastbil og personbil #Holbækmotorvejen østgående/indadgående omkring Avedøre Havnevej, der vil være blå blink i området, opdateres.... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 14, 2019

Uheldet er sket i omkring Advedøre Havnevej i retning mod København.

»Vi har fået en melding om, at en bil er blevet påkørt bagfra. Det er nok lidt glat derude,« siger vagthavende operationschef, Tim Ole Simonsen.

Uheldet giver en del kø på strækningen.

Kort før klokken ni skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter, at en af de implicerede parter er blevet kørt på hospitalet.

Der er dog ikke større skader på hverken personer eller køretøjer.

#HBeredskab har afsluttet opgaven på #Holbækmotorvejen, en patient overgivet til ambulancetjenesten, ingen større materiel skade. Kør forsigtigt derude! #vipasserpåjer — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 14, 2019

»Når du først holder på den strækning, så er du fanget i den kø, for der er ikke rigtig mulighed for at køre fra,« siger Jakob Riis-Petersen, vagthavende hos Vejdirektoratet.

Han oplyser desuden, at der i løbet af morgenstunden er sket flere mindre uheld rundt omkring, og det giver en del mere kø end normalt.

»Vi har haft flere hændelse her til morgen, og det giver stor forsinkelse på flere af veje,« siger han.

Vejdirektoratet advarer desuden om, at der er risiko for glatte veje i storede dele af Vestjylland, dele af det sydlige Midtjylland, Østjylland og flere steder på Sjælland.