Sydmotorvejen E 47 mellem Rødbyhavn og Holeby var torsdag morgen spærret i begge retninger. Omkring klokken halv otte blev der åbnet i sydgående retning.

En lastbil er i brand i nordgående retning.

Det oplyser Vejdirektoratet.

E47 Sydmotorvejen er lige nu spærret i begge retninger ml. <50> Rødbyhavn og <49> Holeby, pga en lastbil i brand i den nordgående retning. Find alternative ruter. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 22, 2018

I første omgang var vejen spærret i begge retninger mellem afkørsel 50 Rødby og 49 Holeby.

Ved halv-otte-tiden blev vejen åbnet igen i sydgående retning.

Så er der helt åbent i sydg. retning og stedet kan passeres med forsigtighed. Der er fortsat spærret i nordg. retning. #dktrafikinfo https://t.co/ojNqeZ7QdI — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) November 22, 2018

Politi og redningsmandskab er på stedet.

»Heldigvis er der ikke den store trafik på strækningen lige nu, så det har ikke givet voldsomme problemer,« lyder det fra vagthavende ved Vejdirektoratet Jakob Riis-Petersen.

Han tilføjer, at bilisterne, der kom fra nord mod færgen, havde mulighed for at køre af motorvejen og tage alternative ruter.

På strækningen lige efter færgen er der dog en del kø.