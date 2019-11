Tilbage i Brasilien er Lasses kone Iamae Petersen Giacchino stadig rystet over den behandling, hun fik hos de danske udlændingemyndigheder for knap seks uger siden.

En behandling, som nu har givet anledning til en praksisændring hos myndighederne, oplyser udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

»Udlændingenævnet har en måske lidt firkantet praksis i dag, og i fremtiden vil de gå lidt mere fleksibelt til opgaven,« siger Mattias Tesfaye til B.T. efter at have læst myndighedernes redegørelse af forløbet.

Den fredag havde parret erkendt deres fejl i ansøgningen om familiesammenføring, og Iamae havde bestilt sin flybillet hjem.

Her er der jo tale om en kvinde, der står med en flybillet, og det skal man tage højde for, når man håndterer en sag. Mattias Tesfaye, Udlændinge- og Integrationsminister

Inden hun rejste, ville parret blot vide, om de stadig havde en sag kørende, eller om hun skulle søge påny fra Brasilien. Det fremgik for dem ikke klart af myndighedernes afslag.

Svar fik de ikke. I stedet blev politiet tilkaldt. Iamae blev anholdt.

Sagen fik ministeren til at kræve en redegørelse fra de involverede myndigheder, som han nu har læst igennem.

»Der er ikke nogen offentlige ansatte, som har gjort noget forkert. De har fulgt reglerne. Men jeg vil da godt indrømme, at den her sag har gjort indtryk på mig,« siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

»Derfor synes jeg også, det er godt, at myndighederne fremover justerer deres praksis, så de foretager en mere individuel vurdering af, hvad man gør, når folk kommer, og de ikke har noget lovligt ophold i Danmark. Her er der jo tale om en kvinde, der står med en flybillet, og det skal man tage højde for, når man håndterer en sag.«

Mattias Tesfaye har flere gange slået fast, at han står for en stram udlændingepolitik, men ikke en skør udlændingepolitik.

Det gør sig også gældende her.

»Vi kan som politikere ikke tænke os frem til enhver situation, og derfor skal der være en mulighed for at handle fleksibelt i konkrete situationer,« siger han.

Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto Vis mere Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto

Radikale Venstres udlændingeordfører, Andreas Steenberg, der har stillet en række spørgsmål til ministeren, ser positivt på, at myndighederne nu vil vurdere situationen individuelt, før de ringer til politiet.

»Men hele det her regime med, at danske statsborgere nærmest bliver behandlet værre end kriminelle, har jeg ingen forhåbninger om, bliver lavet om. Det er jo en del af en stram udlændingepolitik, at danske statsborgere ikke får hjælp til at forstå reglerne,« siger han.

Ministeren mener dog, at det er vigtigt at skelne mellem vejledning og rådgivning.

»Myndighedernes vejledningspligt går på, at de skal fortælle, hvordan reglerne er. Men der er forskel på at vejlede og så udøve den bistand og støtte, som en retshjælp vil kunne,« siger han og medgiver, at mange netop søger professionel retshjælp, fordi udlændingeloven er så kompliceret.

Hvad hvis man står med et brev, hvor myndighederne har svaret noget, man har svært ved at forstå?

»Det er helt almindelig vejledningspligt. Myndighederne kan ikke sige 'hvis du gør a, b eller c, så får du en opholdstilladelse'. Men jeg er selvfølgelig optaget af, at der er et højt serviceniveau hos udlændingemyndighederne, og at man får svar på de spørgsmål, man stiller,« siger ministeren.

Efter knap seks uger - og en ministerindblanding - har Iamae og Lasse endelig fået svar på deres spørgsmål:

De har ikke en sag om familiesammenføring kørende. De skal søge påny.