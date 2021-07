Det, der startede som en spøg, endte med at blive et massivt problem.

»Jeg havde fået mig en ny Ferrari og havde ikke sagt det til nogen. Da jeg bor i en meget lille by, tænkte jeg, at folk helt sikkert ville vende sig om for at se, hvem der var i bilen,« fortæller Lasse Markmøller, der til dagligt er indehaver af et bilværksted.

Han ville derfor give folk noget ekstra at kigge efter, når han kom kørende gennem Nykøbing Mors i sin Ferrari F355 GTS, som blev købt i august 2020.

Lasse Markmøller fik indregistreret nummerpladen med bogstaverne ‘UKENDT’, hvilket lykkedes helt uden problemer.

Men det skulle blive første og sidste gang, at noget med nummerpladen skulle være problemfrit.

Det startede allerede ved udleveringen.

»Jeg fik efterfølgende et opkald fra SKAT om, at de ikke havde en jordisk chance for at finde nummerpladen, hvis ikke jeg oplyste, hvad der stod på den. Men det havde jeg allerede gjort.«

‘UKENDT’ var de heller ikke glade for hos forsikringsselskabet, der ikke kunne registrere navnet i deres systemer og måtte skrive ‘EJ KENDT’ i stedet.

Men det stoppede ikke her.

For Lasse Markmøller fik kort efter indregistreringen af nummerpladen en besked fra en kammerat med spørgsmålet: »Ved du godt, at din bil er efterlyst?«

Her skyndte Lasse Markmøller at få alle papirerne på bilen klar for derefter at ringe til politiet.

»Jeg fandt ud af, at det har noget med politiets arbejdsgang at gøre. De skriver ‘UKENDT’, når de ikke har registreringsoplysningerne på det pågældende køretøj,« fortæller han og fortsætter:

»Men det endte med, at jeg hver eneste weekend fik at vide, at min bil var efterlyst og måtte ringe til myndighederne hver gang.«

Endnu en episode fandt sted på en tur fra Aalborg, hvor Lasse Markmøller pludselig kunne se en civil politibil i bakspejlet, der pressede ham ud i rabatten.

»Mit hjerte sad helt oppe i halsen. De hev mig næsten op og tog bilnøglerne fra mig med det samme. Herefter blev mig og min kammerat kropsvisiteret.«

»Den er efterlyst den her,« var beskeden.

Lasse Markmøller prøvede at forklare, at det nok havde noget med nummerpladen at gøre, men det tog lang tid, før betjenten lyttede, tjekkede det i systemet og til sidst måtte undskylde forskrækkelsen.

Samtidigt med at skulle ringe ind til myndighederne hver weekenden og blive stoppet af politiet, begyndte endnu et mareridt, der startede med to parkeringsbøder.

»Jeg måtte ringe ind til parkeringsselskabet og spørge, om det kunne have noget med nummerpladen at gøre,« siger Lasse Markmøller.

Og det var det.

»De lovede mig herefter, at det ville blive sidste gang.«

Men det blev ifølge nordvestjyden langt fra det sidste. For der skulle dumpe mange flere parkeringsbøder ind i postkassen, som samlet set blev til regninger på over 20.000 kroner, over 100 breve og en advarsel fra RKI.

En sag, som ifølge nordjyden endte i retten og med en dom til parkeringsselskabet, der måtte betale bøderne.

Alt sammen på grund af en nummerplade med navnet 'UKENDT', som Lasse Markmøller endte med kun at have i to måneder.