Da 43-årige Lasse Antonisen fik sin indkaldelse til en konsultation i januar, tænkte han først: 'Det var hurtigt!'

Så kiggede han på årstallet:

»Det var så i januar 2030. Det er ikke engang til operationen, men til en konsultation på måske 45 minutter, jeg skal have forud for operationen,« siger Lasse Antonisen og fortsætter:

»Det er jo helt galt. Vi har et system, hvor vi gang på gang får at vide, at vores model er blandt de bedste i verden. Situationer som denne viser, at vi langt fra lever op til dette.«

Lasse Antonisen er en af dem i Region Sjælland, der lige nu venter i en noget uoverskuelig kø for at få foretaget en kæbeoperation.

DR Nyheder skrev i sidste uge, hvordan patienter med kæbeproblemer i regionen kan risikere at vente helt op til ti år på en operation.

»Det er korrekt, at der desværre er meget lang ventetid til kæbekirurgi på Sjællands Universitetshospital, og det er vi meget kede af. Ventetiden skyldes, at der generelt mangler kæbekirurger,« oplyser Region Sjælland i et skriftligt svar til B.T. og tilføjer:

»Sjællands Universitetshospital får snart en specialiseret kæbekirurg mere. Samtidig er afdelingen ved at justere på arbejdsgange og undersøge nye metoder i samarbejde med Rigshospitalet. Det skal alt sammen være med til at få nedbragt ventetiden.«

I 2030 skal Lasse Antonisen møde op til konsultation forud for sin kæbeoperation. Foto: Privat Vis mere I 2030 skal Lasse Antonisen møde op til konsultation forud for sin kæbeoperation. Foto: Privat

Det håber Lasse Antonisen bliver tilfældet.

Han skal – på et endnu uvist tidspunkt – have en operation, fordi hans underkæbe sidder for langt tilbage.

Han har overbid, hvor hans tænder i undermunden ofte rammer under tænderne i overmunden. Man kan også se det. Og så lider han sommetider af spændingshovedpiner, han mistænker stammer fra kæbeproblemerne.

»Jeg fik en henvisning til operation af en specialtandlæge, der dog nævnte, at der ville være en længere ventetid,« siger han og tilføjer:

»Halvandet år efter den henvisning, fik jeg så indkaldelsesbrevet til konsultationen, jeg skal til, når jeg nærmest er fyldt 50 år,« siger Lasse Antonisen.

Han har både undersøgt muligheden for at få kæben ordnet privat, men så skal han af med omkring 40.000-60.000 kroner for operationen alene.

Og så har han ringet til andre regioner, hvor ventetiden skulle være noget kortere.

»Men om der er fire eller seks års ventetid, er lidt ligegyldigt. Jeg overvejer at få gjort det privat, men jeg mener også, at staten må leve op til deres ansvar og sørge for at nedbringe ventetiderne,« siger Lasse Antonisen, der fortsætter:

»Det er et virkelig et samfundsmæssigt problem, at der er ventelister på flere år til behandling. Jeg lever fint, men der må være så mange, der bare sidder derude og venter. Det er en falliterklæring.«

Region Sjælland oplyser, at patienterne har ret til frit sygehusvalg – og dermed kan vælge et sygehus med kortere ventetid. Informationerne herom findes blandt andet på regionens- og Sjællands Universitetshospitals hjemmeside.