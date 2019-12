»Jeg er verdens heldigste mand!«

Den 45-årige journalist og TV2-vært Lasse Sjørslev sagde det ganske vist med ord.

Men det behøvede han nu ikke, for han strålede som en stjernesol, da han lørdag eftermiddag kom ud af Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde.

Og derinde mellem juletræer og levende lys netop havde fået et rungende »JA!« fra sin nye ægtefælle, den 15 år yngre DR-tv-vært Josefine Høgh, datter af OB-ikonet og tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh og fru Tine.

Også bruden strålede som en sol. Og hun er ikke sin fars pige for ingenting. Det folkelige og ægte joviale skinnede da også i den grad igennem, da hun uden for kirken hurtigt fik stukket en fynsk Albani håndbajer i næven og hun udbrød grinende:

»Det bliver IKKE den sidste i dag.«

Og det gør det bestemt heller ikke, for forude venter bryllupsfest, musik og bægerklang på Lundsgaard Gods i udkanten af det idylliske Kerteminde, hvor de 130 gæster formentlig kommer til at danse til den lyse morgen.

»Hun er så smuk. Både udenpå og indeni. Så det kan ikke være bedre,« lød det fra den taknemmelige brudgom Lasse Sjørslev, inden grødrisene under hujen og hvin begyndte at regne ned over det nyslåede ægtepar.