Normalt er der masser af liv på Diagonalkroen i Give. Det plejer at være hjemsted for runde fødselsdage og familiefester, men coronaens indtog har sat en stopper for festlighederne.

Derfor har kroens køkkenchef, Lasse Lindberg, tænkt ud af boksen for at sikre restaurantens overlevelse.

»Vi plejede at omsætte for en million kroner om måneden, men i de måneder, vi har kunnet holde åbent i 2020, har vi omsat for et godt stykke under 300.000 kroner,« fortæller Lasse Lindberg.

Redningen har vist sig at gemme sig i en vaskeægte kro-klassiker. I november satte Lasse Lindberg tarteletfyld til salg til de lokale i den sydjyske by, og herefter gik det stærkt. Meget stærkt. På under en time havde de solgt 300 kilo.

Man får leveret en spand som disse og de indeholder 2,9 kilo tarteletfyld. Foto: Privatfoto Vis mere Man får leveret en spand som disse og de indeholder 2,9 kilo tarteletfyld. Foto: Privatfoto

»Vi havde slet ikke regnet med, at det skulle ende, som det er gået. Ingen havde regnet med, at vi kunne bygge en tarteletforretning op,« fortæller Lasse Lindberg.

Men det kunne de, for siden november har de solgt 60 tons tarteletter. Det skyldes særligt, at han i december besluttede at servicere hele Danmark med den traditionsrige spise.

På stor opfordring lancerede han 1. december hjemmesiden tarteletfyld.dk, hvor man kan bestille bøtter med minimum 2,9 kilo tarteletfyld med levering til hele landet. Men selvom efterspørgslen på den hjemmelavede sovs havde været stor i Sydjylland, var han ikke overbevist om, at det ville gælde i resten af Danmark.

»Vi havde det sådan, at det var en succes, hvis der kom ordrer ind overhovedet. Men den første dag havde vi 150 bestillinger og sendte næsten to tons tarteletfyld afsted,« fortæller han.

Selvom tarteleteventyret indtil videre har givet Lasse Lindberg og kollegaerne en meromsætning på et par millioner kroner, så understreger han, at fremtiden ikke kun skal gå op i tarteletter.

»Det er ikke sådan, at vi bliver millionærer af det her. Hele forudsætningen har været at kunne holde os i gang og at kunne holde skindet på næsen i krisen her, så kroen i Give kan overleve, og medarbejderne kan beholde deres job,« fortæller han.

Det er lykkedes, og det er han taknemmelig for. Men lige nu er Lasse Lindbergs største ønske at få livet på kroen tilbage.

»Nogle tror, at det her har været min drøm. Men drømmen er at drive restaurant og kro og at give folk nogle gode oplevelser.«