Kombinationen af sporarbejde og mange folk vil give øget rejsetid i forbindelse med Kim Larsen-mindekoncert.

København. En mindekoncert for Kim Larsen søndag aften ventes at trække mange mennesker til Rådhuspladsen i København.

For flere koncertgængere kan det dog være en god idé at væbne sig med tålmodighed, hvis de tager toget til koncerten.

Kombinationen af sporarbejde og mange mennesker vil nemlig give øget rejsetid, oplyser DSB.

Med ekstra vogne på S-tog, fjern- og regionaltog samt mere personale på belastede stationer forsøger DSB dog at gøre så meget som muligt for, at rejsen forløber godt.

- Der forventes rigtig mange mennesker, siger informationschef for DSB Tony Bispeskov.

- Det kan blive særdeles travlt - både i forbindelse med udrejsen, men især når formentlig mange tusinde mennesker skal rejse væk fra Rådhuspladsen igen, lyder det.

Ved mindeoptog over hele landet tog et hav af mennesker fredag aften afsked med Kim Larsen.

Men trods en forventning om mange mennesker igen søndag har det ikke været muligt at ændre i planerne, forklarer Tony Bispeskov.

- Der er mange hundreder af sporarbejder hvert år. De er planlagt god tid i forvejen, og man forsøger at lægge dem, så de generer færrest muligt, siger DBS's informationschef.

- Men det kan desværre ikke undgå at gribe en lille smule ind i den her begivenhed, som først for nylig er blevet kendt.

DSB forventer især, at rejsende nord for København vil blive berørt.

Banedanmarks sporarbejde betyder blandt andet, at der ikke kører fjern- og regionaltog mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport. Kystbanetoget kører til og fra Østerport Station.

Derudover er der ændringer i flere S-tog.

Man kan holde sig orienteret på Rejseplanen eller DSB's hjemmeside, meddeler informationschefen.

- Rejsetiden afhænger meget af, hvor man skal rejse fra og til. For mange kunder betyder det ikke nogen forandring, men for enkelte kunder vil det betyde, at der er ændringer i de tog, de er vant til at tage med, siger Tony Bispeskov.

Derudover vil trafikken på flere veje blive påvirket.

Dele af H.C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen samt dele af Vesterbrogade vil være spærret fra klokken ti lørdag aften til klokken seks mandag morgen. Mere information kan findes på DR's hjemmeside.

Fredag aften deltog mellem 25.000 og 30.000 mennesker i et optog i København.

/ritzau/