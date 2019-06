Lars Werge træder tilbage som formand for Dansk Journalistforbund, skriver han på Facebook.

Han har ikke længere opbakning i hovedbestyrelsen, efter at han fik mandat til at afskedige chefredaktøren for fagbladet Journalisten.

- Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i hovedbestyrelsen. Det tager jeg selvfølgelig konsekvensen af, og jeg har i dag meddelt Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, at jeg stopper som formand i dag, og at jeg i øvrigt nedlægger alle mine hverv.

