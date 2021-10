»De udnytter folk totalt, og der er nok mange, der sidder i det hårdere end mig. Prøv at forestille dig, at det sker for en familie med tre børn.«

Sådan siger 51-årige Lars Fabricius om sin kamp mod Travellink, der begyndte i februar sidste år.

Gennem dem bestilte han Turkish Airlines-billetter fra Billund til Manilla til sig selv og sin kæreste, der kommer fra Filippinerne.

De fløj afsted 28. februar, men ikke længe efter ankomsten blev det asiatiske land påvirket af coronapandemien, og Lars Fabricius kunne som dansk statsborger komme med et evakueringsfly hjem, da hans allerede bookede fly blev aflyst.

Emailen fra Travellink, hvor de tildeler Lars Fabricus en voucher og fortæller, at den skal indlæses før 2021 udløber. Vis mere Emailen fra Travellink, hvor de tildeler Lars Fabricus en voucher og fortæller, at den skal indlæses før 2021 udløber.

Derfor havde han penge til gode, som han ville bruge på at købe en billet til sin kæreste. Men da han henvendte sig til Travellink, begyndte problemerne for alvor.

»Jeg kan ikke komme i kontakt med dem, og de virker ikke særlig interesserede i at svare, men så lykkedes det endelig, og jeg får en voucher, der skal bruges inden 31. december 2021.«

Men da han forsøger at bruge den, virker den ikke. Han kontakter Travellink igen og møder samme problem med manglende respons.

Dette er på trods af, at Lars Fabricius har købt det, der hedder 'Premium', som betyder, at det bør gå både hurtigere og lettere med at få svar fra rejseselskabet.

Derfor går Lars Fabricius direkte til flyselskabet Turkish Airlines, men de fortæller, at voucheren ikke er tilgængelig, da billetten allerede er refunderet af Travellink.

Gentagende gange henvender Lars Fabricius sig til Travellink, som flere gange fortæller, at deres team vil vende tilbage inden for 72 timer.

I denne uge fik Lars Fabricius så endelig nok af at have blive kastet rundt mellem forskellige medarbejdere og chatrobotter.

Derfor vil han nu gå til politiet og anmelde Travellink.

Emailen fra Turkish Airlines, hvor de fortæller, at Lars Fabricius' voucher er blevet refunderet. Vis mere Emailen fra Turkish Airlines, hvor de fortæller, at Lars Fabricius' voucher er blevet refunderet.

Og det gør han først og fremmest, fordi han vil have stoppet det, han mener er organiseret svindel fra Travellinks side.

»Det virker, som om de gør det fuldstændig bevidst. Beløbene ligger måske på op til 10.000 kroner, men for de fleste handler det om 3.000 til 4.000 kroner, så det er så småt, at folk ikke orker besværet.«

»Men jeg kan love dig én ting, og det er, at jeg ville hellere æde min højre arm med salt end at give op.«

At gå rettens vej er også den anbefaling, der kommer fra Flyhjælp.dk, som hjælper flypassagerer med at klage, når de på den ene eller anden måde er kommet i klemme.

Her kan de godt nikke genkendende til, at det kan være svært at få firmaer som Travellink i tale.

»Kundeservicen er mildest talt elendig, og hvis man kan komme uden om at bruge de her billetformidlere, så skal man gøre det. Det skaber bare mere forvirring og tvivl at bruge dem, og det gør det vanskeligere at få håndhævet sine rettigheder,« fortæller direktør Gustav Frederik Thybo.

Et hurtigt kig på Travellinks Trustpilot-side afslører også, at Lars Fabricius langtfra er den eneste, som er utilfreds med virksomheden.

På den danske side har 43 procent – ud af i alt 12.414 anmeldelser – giver dem den laveste karakter på én stjerne.

B.T. har kontaktet firmaet eDreams Odigeo, som står bag Travellink, men indtil videre er de ikke vendt tilbage på vores henvendelse.