Lars Ulrich har solgt sit overdådige hus i San Fransisco, og nu kan trommeslageren putte et svimlende beløb i pengepungen.

Med panoramaudsigt til ikoniske Golden Gate Bridge og indbygget akvarium på badeværelset, endte salgsprisen dog på 10 mio. kr. under udbudspris.

Ikke desto mindre blev luksuspalæet solgt for et temmelig stort beløb.

Trommeslagerens hjem i Marin County, San Fransisco, gik for lige knap 70 mio. kr.

Det skriver MercuryNews.

Hvem køber er, fremgår ikke, men den nye ejer får intet mindre end 1.200 kvadratmeter at boltre sig på i det nye hjem.

Ifølge MercuryNews har huset seks soveværelser og ni badeværelser - og et af badeværelserne er altså prydet af et akvarium, som er placeret over et af husets badekar.

Ligeledes kan man finde både musikstudie, pool, sauna og sportsbaner.

Billeder fra salgsopstillingen viser et overdådigt udendørsareal med todelt pool, hvorfra man kan nyde udsigten over San Fransisco og Golden Gate Bridge.

Det er ikke atypisk, at medlemmer af Metalica sælger deres huse for store summer.

Sidste år solgte Kirk Hammet, som er guitarist i bandet, sit hus for 80 mio. kr.

Metallica tager på verdensturné i 2020.