Trommeslageren i det canadiske Hall of Fame-rockband Rush, Neil Peart, har undervejs i karrieren været bredt anerkendt.

Og efter det fredag blev offentliggjort, at han er afgået ved døden efter at have lidt af kræft i hjernen, bliver han storrost af den danske trommelegende Lars Ulrich fra Metallica.

Det giver Lars Ulrich udtryk for i et opslag på sin instagramprofil, hvor han har lagt et billede op af den afdøde trommeslager med en længere farvelhilsen.

»Tak, Neil« begynder opslaget.

»Tak for at have inspireret mig. Særligt i de tidlige dage, hvor du tog dig tid til at tale med en ung og grøn dansk trommeslager om optagelser, udstyr og mulighederne, der lå foran mig.«

Neil Peart var kendt for at sine sangtekster og for at blande trommeteknikker fra forskellige genrer som jazz og Big Band-musikken med hård rock, skriver CBC.

Bandet Rush blev dannet i 1970'ernes Toronto og har gennem årene skabt sig en verdensomfattende fanbase, der har købt millioner af Rush-albums, skriver mediet.

Rush var en trio, og de tre mænd blev allerede indlemmet i den canadiske Hall of Fame for musik i 1994. Der skulle dog gå nogle år, før de kom i den tilsvarende Hall of Fame i USA i 2013.

Thank you Neil. Thank you for inspiring me and for all your help and advice along the way, especially in the early days when you took the time to talk to a young green Danish drummer about recording, gear and the possibilities that lay ahead... Thank you for what you did for drummers all over the world with your passion, your approach, your principles and your unwavering commitment to the instrument! Rest In Peace.

Lars Ulrich udtrykker taknemmelighed for, hvordan Neil Peart har rykket grænserne for trommeslagere.

»Tak for alt det, du har gjort for trommeslagere over hele verden med din passion, din tilgang og dine principper og din resolutte dedikation til instrumentet,« skriver han og slutter af:

»Hvil i fred.«

Noget kan tyde på, at Lars Ulrichs Metallica har set mod Rush for inspiration, for også bandets guitarist Kirk Hammett har kommenteret opslaget med et sort hjerte og to emojis af heavy metal-håndtegnet.