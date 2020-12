Lars Seier Christensen har måttet smide seks millioner i den anpriste restaurant Alchemist for sikre driften.

»Det er til dækning af coronarelaterede omkostninger – lukning i foråret, løbende restriktioner på antal gæster, åbningstider og nu lukning igen,« lyder det fra rigmanden.

Over for Finans.dk bekræfter han kapitalindsprøjtningen i en mail. Og det er altså sket på grund af et udfordrende år, hvor coronapandemien altså har resulteret i en nedlukning i foråret og nu i december.

Samtidig har der været tvungen lukning klokken 22 og altså begrænsninger på antallet af gæster i en restaurant, der tidligere på året oplevede, at 3.000 bookinger blev revet væk på få minutter.

Det er kokken Rasmus Munk, der står bag de gastronomiske tanker på Alchemist. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Det er kokken Rasmus Munk, der står bag de gastronomiske tanker på Alchemist. Foto: Asger Ladefoged

Siden åbningen i 2019 har der da også været enorm hype omkring Alchemist, som Lars Seier Christensen smed omkring 100 millioner kroner i, da restauranten blev skabt på Refshaleøen i København.

Og nu skal der altså flere penge til.

»Det er vist det samme billede over hele branchen – at de omkostninger, der løber op grundet de mange restriktioner, er væsentlig større end kompensationerne,« skriver rigmanden i mailen til Finans.dk.

Alchemist har to Michelin-stjerner og er blevet kåret til den bedste restaurant i Danmark af White Guide Danmark. 2019-regnskabet gav dog et underskud på mere end 18 millioner kroner.

Lars Seier Christensen ejer også den trestjernede Michelin-restaurant Geranium i København, og for nylig stod han også bag genåbningen af Café Dan Turèll i hovedstaden sammen med sin hustru, Yvonne Seier Christensen.