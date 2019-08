Meldingerne fra stort set samtlige personer inden for den danske grænse var ret kraftige, da man så, at den amerikanske præsident Donald Trump ønsker at købe Grønland.

Eksempelvis var Lars Løkke Rasmussen hurtigt ude for at kalde det en aprilsnar, mens SF’s formand Pia Olsen Dyhr skrev, at det “forhåbentlig er en dårlig joke’.

Men der er faktisk også nogen på den anden fløj. Dem, der mener, at man bør lytte til Donald Trumps tilbud.

En af dem er finansmanden Lars Seier Christensen. Han skriver på sin facebookside, at det kunne ende med at være godt for Danmark.

‘Grønland koster Danmark mere end fire mia. kroner om året, og vi gør meget lidt for at sætte gang i de enorme muligheder, der er på Grønland. Samtidig har vi ikke kunnet rette op på de store sociale problemer, der findes deroppe,’ skriver han.

Han påpeger, at hvis Danmark kunne få et par hundrede milliarder i betaling fra amerikanerne og samtidig stille nogle krav om fremtidig social støtte samt inklusion til lokalbefolkningen, så ville det være en fordel for både danskerne og grønlænderne.

‘Sådan en kontrakt kan sikkert skrues sammen (især med et USA under Trumps ledelse), og rationelle mennesker ville overveje det grundigt, før de skød det ned som en “katastrofe” og en “aprilsnar”.’

B.T. har talt med historiker, grønlandsekspert og ph.d. Jens Wendel-Hansen fra Syddansk Universitet, om hvorvidt et salg af landet overhovedet kan lade sig gøre.

»En handel af Grønland ville egentlig godt kunne lade sig gøre rent teknisk. Og Danmark har gjort det før med salget af de Dansk Vestindiske øer til USA i 1917. Men det ville være enormt kontroversielt,« forklarer han.

Det er da heller ikke alle, som bifalder Lars Seier Christensens idé på hans facebookside.

Nogen mener, at det vil være alt for kontroversielt.

‘Man sælger ikke et land med mennesker uanset, hvordan businesscasen er. Det gør man bare ikke,’ skriver Henrik Sørensen i kommentarfeltet.