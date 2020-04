I København og Aarhus er det ikke unormalt, at der ryger en ansigtscreme eller to over disken på diverse apoteker i løbet af dagen.

Men det går udover nogle af de mindre apoteker i Danmark. Det fortæller Lars Walmar, der driver apoteker i Hadsund og Mariager til DR.

Det skyldes, at apotekerne i Danmark har en aftale med staten om, hvor meget de må tjene. Og hvis loftet overskrides, får det konsekvenser.

Så nedsætter staten automatisk fortjenesten på salg af medicin, hvorimod fortjenesten på salg af plejeprodukter, såsom cremer og kosttilskud, er uændret.

Foto: Morten Dueholm Vis mere Foto: Morten Dueholm

Og det er her, at Lars Walmar fra Nordjylland kommer i klemme:

»Mit salg af dyre antiage-produkter og lignende er måske kun en tiendedel eller en tyvendedel af, hvad den er på et storbyapotek. Jeg har simpelthen ikke kunderne til det.«

Apotekeren tilføjer over for DR, at han ikke har de samme penge, som de har i storbyerne:

»Fortjenesten på lægemidler er faldet til det halve på fem år. Jeg har 1,6 millioner kroner mindre at drive apotek for. Jeg har allerede skåret to mand væk og kan ikke skære mere.«

Nu håber han, at forhandlingerne mellem Danmarks Apotekerforening og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) snart kan genoptages.

Forhandlingerne skal sikre en økonomisk omfordeling, der kan hjælpe Lars Walmars pressede øknomi.

Forhandlingerne var egentligt begyndt, men blev sat på pause på ubestemt tid, da corona-krisen brød ud i Danmark.

Apotekerloven blev senest ændret i 2015.