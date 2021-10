Søndag bød på en smuk oktobermorgen med masser sol. Men for Lars Nissen startede morgenstunden knap så heldigt ud.

Han kunne ellers fejre rund fødselsdag, eftersom han var fyldt 30 år.

Men det var ikke just en drømmegave, der ventede ham, da han vågnede fra sin nattesøvn.

Ude på parkeringspladsen stod hans bil parkeret, og den var slet ikke til at genkende.

Den sorte Hyandai i10 var fuldstændig overplasteret med tusindvis af små, gule post-its, og dertil var den pakket ind i husholdningsfilm.

»Da jeg kiggede ud af vinduet, tænkte jeg bare fuck,« siger Lars Nissen til B.T. i København.

Den uheldige pebermø, der bor på Gildbrovej i Ishøj vest for København, fik overbragt den kedelige nyhed af sin kæreste, som han deler lejlighed med.

Parret er dog endnu ikke gift, og den detalje så Lars Nissens venner en anledning til at udnytte.

»Jeg vågnede ved, at min kæreste råbte ‘Lars, der er nogen, der har gjort noget ved bilen.'«

»Så måtte jeg hoppe i tøjet, finde nogle sække og så ellers gå i gang med oprydningen,« siger han.

Først efter en time lignede Lars Nissens bil sig selv igen. Men nu ventede der så en anden udfordring.

Klos op ad bilens bagside var der placeret en flere meter høj ‘peberkværn’ lavet af stablede olietønder, der var malet og fyldt op med cement.

Bag bilen stod en flere meter høj 'pebekværn', der bestod af tomme, stablede olietønder, der var blevet spraymalet og fyldt med cement. Vis mere Bag bilen stod en flere meter høj 'pebekværn', der bestod af tomme, stablede olietønder, der var blevet spraymalet og fyldt med cement.

»Den var tung, men kunne heldigvis rulles om på siden. Nu må jeg se, om jeg kan skaffe en trailer og få kørt lortet væk,« siger Lars Nissen, der kan takke sine barndomskammerater for den udspekulerede fødselsdagsprank.

Fire af dem havde natten til søndag udført pranken i al diskretion.

»Jeg var faktisk vågen den nat, men havde hele tiden siddet med ryggen til vinduet,« fortæller Lars Nissen, der selv har bedrevet en grov prank til en 30-års fødselsdag.

»For halvanden måned siden lavede vi noget lignende med nogle sækkestols-kugler på græsplænen til en vens hus. Jeg havde godt forventet, jeg måske ville blive udsat for noget af det samme, men da jeg bor i lejlighed, har jeg hele tiden tænkt, at de jo ikke ville kunne komme ind,« siger Lars Nissen.

Han havde dog i sin ellers så udmærkede analyse glemt, at hans bil stod noget udsat på parkeringspladsen.



Søndagens bizarre syn faldt også flere andre beboere i området for brystet. En af dem postede et opslag med billeder af Lars Nissens bil i en lokal Facebook-gruppe for borgere i Ishøj. Opslaget er det forgangne døgn blevet et viralt tilløbsstykke med hundredvis af reaktioner og et hav af kommentarer, der er delte omkring, hvorvidt sådan er fødselsdagsprank er sjov eller ej.

'Jeg synes personligt, det er at gå langt over stregen, men hver sin humor. tillykke med fødselsdage,' lyder det i en af kommentarerne.

'Sjov gimmick. Tillykke til den 30 årige. Han må være den distræte i vennegruppen med behov for så mange post-its,' skriver en anden.

Lars Nissen tager vennernes fødselsdagsprank med oprejst pande.

»Det er meget overvældende. Men jeg ser det bare som en spøg. Hvis man selv er slem, så bliver det jo også gjort mod én. Så længe der ikke er noget, der går i stykker, og der er heller ikke sket skade på bilen,« siger han.

Resten af søndagens fødselsdagsfejring forløb da også ganske fredeligt og uden de helt store chok.

»Det var en fantastisk dejlig fødselsdag,« siger Lars Nissen og griner.