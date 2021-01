Det er nu over et døgn siden, Lars Løkke Rasmussen efterlyste sin hund Beauty på Facebook, der efter at høre lyden af et kanonslag var blevet så bange, at hun løb væk – hun er endnu ikke fundet.

Og det er på trods af, at flere hundrede borgere søger efter hende.

I Facebook-gruppen 'Efterlysning - Beauty', som i skrivende stund har over 200 medlemmer, bliver der både delt eftersøgningsruter, flyers og støttende tilkendegivelser.

»Vi er i fuld gang med at printe flyers til afhentning i kasse på Circle K. til venstre for indgangsparti (ved hundekrog),« har Lars Løkke mandag sen eftermiddag skrevet i gruppen.

Herover kan du se en kurv med flyers, som en kvinde har stillet foran Circle K-tanken. Hun opfordrer folk til at hente og uddele så mange, de kan.

Flere Facebook-brugere skriver, at de har været på timelange gåture for at lede efter Beauty i det område af Græsted, hvor hun blev væk.

Mange laver også aftaler om fælles eftersøgninger, ophængning og uddeling af flyers.

»Vi er et par stykker der mødes ved cirkel K tanken kl 20. Så derfra prøve at koordinere hvem der går hvor. Jeg tager min schæferhund med,« skriver en Facebook-bruger.

Beauty (th). Foto: Privat Vis mere Beauty (th). Foto: Privat

Hvis du vil hjælpe med at finde hunden Beauty, så opfordrer Lars Løkke Rasmussen og hans kone Sólrun Rasmussen folk til at melde sig ind i gruppen på Facebook.

Her kan man også finde en kopi af den flyer, der er produceret.