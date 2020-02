'Findes der en voksen på rådhuset?'

Sådan afslutter den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen et meget populært opslag på Facebook.

Selve opslaget handler om noget, der kan få rigtig mange mennesker op ad stolene: parkering.

I gaderne omkring sin bopæl ved Nyhavn i København kæmper den tidligere statsminister - som mange andre i København - dagligt med at finde et ledigt sted til sin bil.

Og derfor er det faldet Lars Løkke Rasmussen for brystet, at der i området tæt på hjemmet findes en p-plads, der er reserveret til erhvervskøretøjer - på alle tider af døgnet. Eller som han skriver:

'Skrivebordstænkning i Københavns kommune, når det er værst. Mine naboer og jeg cirkler rundt 30 - 45 minutter hver dag for at kunne parkere ved vores hjem, og så spærrer kommunen en plads til erhvervskøretøjer, som står tom HVER nat. Findes der en voksen på rådhuset?'

Opslaget har hurtigt fået mere end 300 kommentarer. Enkelte gør sig morsomme på Lars Løkke Rasmussens bekostning ved at skrive, at han må vænne sig til livet uden en ministerbil.

Andre skriver, at de genkender problemet fra deres egen gade. Og enkelte opfordrer ham til at kontakte Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune, da de har haft held med netop det.

Over for B.T. uddyber Lars Løkke Rasmussen sin beslutning om at lave opslaget på det sociale medie:

'Det er fint med parkeringsregulering, men det skaber godt nok frustration hos beboerne, når der reserveres pladser hele døgnet, som reelt kun bruges i dagtimerne. Det gælder erhvervspladserne, men sådan set også handicappladserne, der er dimensioneret efter 'turist-trykket' i dagtimerne og står tomme om natten,' skriver Lars Løkke Rasmussen.

Netop parkering til erhverv er noget, man har haft fokus på fra Københavns Kommunes side. Så sent som i december sidste år kom det frem, at man er gået i gang med at etablere omkring 500 nye p-pladser specielt til biler på gule plader.

Her stod det også klart, at en pæn del af de nye p-pladser ville være reserveret i en tidsbegrænset periode dagligt, men andre - som i Lars Løkke Rasmussens nærområde - ville gælde for hele døgnet.