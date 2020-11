»Er p.t. på Lanzarote, hvor covid-19 er under fuld kontrol, men hvortil Danmark fraråder rejser. Svært at forstå.«

Sådan skriver tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter.

På Lanzarote, en ø i Spanien, er der i alt 38 smittetilfælde med corornavirus. Altså væsentlig lavere end i Danmark.

Alligevel er den spanske ø på Udenrigsministeriets orange liste over steder, danskerne frarådes at rejse til. Det undrer Lars Løkke, der i den forbindelse har sendt fire spørgsmål afsted til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Er p.t. på Lanzarote, hvor covid-19 er under fuld kontrol, men hvortil Danmark fraråder rejser. Svært at forstå. Også derfor har jeg stillet spørgsmål til regeringen:https://t.co/pWUQh7WA5phttps://t.co/W8HghG7sQHhttps://t.co/DTgQ1FV08phttps://t.co/jva6MDpTxE — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) November 24, 2020

Spørgsmål, der blandt andet går på, om man fremadrettet kan se anderledes på rejsevejledningerne.

»Jeg synes, der mangler lidt dybde i diskussionen. Problemet er, at derhjemme siger vi, at dér er der et smittetryk, og så må vi ikke tage derhen. Vi måler et smittetryk, og bliver tallet for højt, så lukker man stedet ned,« siger han til B.T.

Rejsevejledningerne er lavet ud fra, hvordan smitteintensiteten er i udlandet. Er smittetallet over 30 smittede pr. 100.000 indbyggere, frarådes rejser hertil.

Men Lars Løkke foreslår, at Danmark begynder at sammenligne steder i udlandet med situationen i Danmark frem for en fast grænseværdi.

Tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen. Foto: Emil Helms Vis mere Tidligere statsminister og formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen. Foto: Emil Helms

»Jeg peger på, at der er forskel på, hvordan man skal håndtere det her – uden at få det til at sprede sig. I virkeligheden kunne man se på regioner, hvor smitten ikke er højere end Danmark, og sige, at der kan man godt rejse hen.«

Kan man ikke argumentere for, at vejledningerne sørger for, at smitten ikke spreder sig mere end højst nødvendigt?

»Hvis en region ikke er tungere belastet end i Danmark, så er det ikke farligere end at blive hjemme i Rødovre. Vi er nødt til at kunne planlægge efter det.«

»Rejsebranchen bløder og kan ikke køre på det her.«

En mening, som man hos Spies og Bravo Tours deler.

»Man skal kigge på nuancerne. I stedet for at se så stringent på det her, kunne man tage et kig på situationen,« siger Peder Hornshøj, adm. direktør i Bravo Tours og fortsætter:

»Hvis man nu ankom i lufthavnen med en frisk coronatest, så kunne man dybest set rejse hvor som helst. Selvfølgelig til et sted, hvor smittetrykket er fredsommeligt. Restriktioner er ok, men jeg synes godt, man kunne lave dem mere fornuftige, så det er til at bevæge sig.«

Peder Hornshøj lægger ikke skjul på, at de nuværende rejsevejledninger presser branchen.

Kære Lars

På sidste møde i Udenrigspolitisk Nævn præsenterede jeg en model for regionale rejsevejledning



Er klar primo december, bygger på regionale test- & incidensdata fra ECDC. Det er den forsvarlige måde at gøre det på. Ærgerligt du ikke havde mulighed for at deltage i mødet — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) November 25, 2020

»Det betyder, vi er låst på hænder og fødder, for vi kan ikke flyve nogen steder.«

»Vi har været forberedt på det, så det er ikke noget chok. Men det er et kæmpe slag for hele branchen. Og det er trist, ærgerligt og dyrt.«

Peder Hornshøj, men det er vel også let for dig at sige, når det er andre, som sidder med det store ansvar?

»Selvfølgelig. Jeg siger bare, at man har lavet nogle grænser, og det kunne man godt stille spørgsmål ved. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men er det det rigtige? Det spørgsmål kan man godt stille, synes jeg.«

Er du enig med Lars Løkke i, at rejsevejledningerne burde ændres?

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) præsenterede i sidste uge en model for regionale rejsevejledninger for Udenrigspolitisk Nævn, som Lars Løkke i øvrigt er en del af.

Lars Løkke forklarer til B.T., at han var syg den pågældende dag, men at vejledningerne ifølge ham fortsat kan forbedres.

»Jeg læser det sådan – og det er bedre end før – at tilgangen er, at hvis smitteintensiteten (smittede pr. 100.000 indbyggere, red.) stiger med et tal, så lukker man områder ned. Det er svært for branchen at planlægge efter.«

Peder Hornshøj afventer effekten af de nye vejledninger og håber, at de kan være »et skridt i den rigtige retning«.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende forslagene fra Lars Løkke. De henviser til Udenrigsministeriet, som i et skriftligt svar tilføjer:

»Udenrigsministeriet er i løbende dialog med relevante myndigheder om eventuelle tilpasninger af danske rejserestriktioner. Der er ikke kutyme for, at den grundlæggende model tilpasses ofte. (...) Den tilpasses primo december med en regional tilgang for Europa.«

»I en situation med stigende smitte i Danmark og en række andre lande gælder det om at minimere omfanget af rejseaktivitet, også for danskere. Derfor fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til lande, der kategoriseres som 'karantæneland' af Statens Serum Institut.«

Lars Løkke befinder sig afslutningsvis på Lanzarote i forbindelse med tv-programmet 'Over Atlanten', hvilket har medført kritik fra brugere på Twitter.

»Jeg er her på erhvervsrejse, og derfor er der ikke noget at komme efter,« siger han til opholdet, og på Twitter siger han videre, at han »har fulgt alle forsigtighedsregler og derfor er velkommen på øen«.