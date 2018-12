Det falder både statsministeren og justitsministeren for brystet, at CBS har undskyldt for højskolesang.

En forsker på CBS har følt sig så krænket over, at der blev sunget "Den danske sang er en ung blond pige", at vedkommende tog det op. Efterfølgende fik forskeren en undskyldning af den lokale leder.

Forskeren følte, at sangen var ekskluderende, da den beskriver en ung blond pige, skriver Kristeligt Dagblad.

Sagen har fået både Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til tasterne.

- Jeg går ind for rummelighed. Kunne ikke drømme at dømme mennesker på hverken hudfarve eller religion.

- Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, hvis der fremover ikke kan synges efter højskolesangbogen (herunder nr. 162) på CBS, skriver Lars Løkke Rasmussen på Facebook.

Han erklærer sig herefter "chokeret" over, at den lokale leder, der gav en undskyldning, siger til Kristeligt Dagblad, at han ikke kan forestille sig, at sangen vil blive sunget igen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen skriver på Facebook, at han måtte kigge på artiklen to gange for at vide, om der var tale om satire.

- Jeg skulle lige se efter en ekstra gang om det her var en joke. Det var det desværre ikke.

- Stop det. Bare stop. Hvis vi ikke længere må synge vores sange, så stopper festen. SYNG, skriver ministeren på Facebook.

En stribe andre politikere har ytret lignende holdninger på sociale medier efter Kristeligt Dagblads artikel.

Den har generelt vakt en del debat. Jacob Mchangama, direktør i tænketanken Justitia, skriver på Facebook:

- Tænk sig at man på en uddannelsesinstitution i Danmark gør det til en personalesag, at en medarbejder føler sig krænket over afsyngelsen af en sang fra den danske højskolesangbog.

- En sang som på ingen måde forhåner ikke-blonde eller forherliger en højerestående arisk race. Alligevel udtrykkes der fra ledelsen forståelse for den ekstreme sensitivitet som den pågældende udviser.

/ritzau/