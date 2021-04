Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen bekræfter i B.T., at han stifter et nyt politisk parti.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen bekræfter, at der kommer et nyt politisk parti i Danmark.

Det skriver han i sin klumme hos B.T.

Lars Løkke har flere gange luftet tanken om at danne et nyt parti, siden han kort inde i 2021 meldte sin afgang fra Venstre og efterfølgende dannede et nyt politisk netværk kaldet "Det Politiske Mødested".

Og nu er idéen tilsyneladende blevet flyvefærdig.

Uden at gå alt for meget i detaljer skriver den tidligere V-formand, at det nye parti har ambition om at skabe "fremdrift og forandringer i et krydsfelt mellem en blå blok, der martres af værdipolitikken og en rød blok, der hænger fast i et fortidigt syn på individ og stat".

Lars Løkke Rasmussen sagde onsdag til Berlingske, at han har en ambition om at etablere "et parti i midten af dansk politik".

I B.T. skriver han ikke noget om, hvad det nye parti kommer til at hedde, eller hvem der eventuelt kommer til at stille op til folketingsvalg for partiet.

Men onsdag blev tidligere folketingsmedlem for Venstre Jakob Engel-Schmidt ansat som sekretariatschef i Lars Løkkes politiske netværk.

Lars Løkke Rasmussen skriver også, at over 15.000 danskeren har meldt sig ind i "Det Politiske Mødested", siden det blev stiftet 8. januar.

/ritzau/