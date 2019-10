»Det sværeste for mig bliver, at jeg ikke længere har min far som sparringspartner, når de store beslutninger skal træffes.«

Sådan lyder det i et sjældent interview med Jacob Brunsborg, der for fire måneder siden overtog formandsposten i det globale butiksimperium Jysk på en trist baggrund: Hans far - Lars Larsen - var blevet alvorligt syg af leverkræft og måtte trække sig fra sit livsværk.

Kort tid efter - i august - sov dynekongen ind som følge af sygdommen.

I et interview med koncernens personalemedie, GoJysk.com, sætter 47-årige Jacob Brunsborg nu nogle ord på overgangen - og på, hvordan han vil arbejde som formand for imperiet.

ARKIVFOTO af Lars Larsen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere ARKIVFOTO af Lars Larsen. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Det er på en sørgelig baggrund, at jeg nu er blevet formand, og det er sket alt for tidligt. Til gengæld har det længe været planen, at jeg skulle overtage posten som bestyrelsesformand for Lars Larsen Group, og det er vigtigt for mig, at de stærke værdier i Jysk lever videre, og at det fortsat er tydeligt for alle, at Jysk er en familieejet virksomhed,« fortæller han.

Videre forklarer han, at Jysk altid har haft en stor rolle i hans liv, og at 'Jysk næsten betyder lige så meget for ham, som det gjorde for hans far.'

»Min far var ikke bestyrelsesformand i traditionel forstand, og det bliver jeg heller ikke. For mig er det vigtigt at lytte til ledelsen af de enkelte selskaber og bruge deres ekspertise og viden. Det er sådan, vi altid har gjort det, og sådan bliver det også fremover. Det sværeste for mig bliver, at jeg nu ikke længere har min far som sparringspartner, når de store beslutninger skal træffes,« forklarer Jacob Brunsborg til GoJysk.com.

Han understreger samtidig, at han ikke planlægger nogen store ændringer af virksomheden - og han garanterer, at Larsen-familien vil fortsætte med at investere i virksomheden, ligesom han forklarer, at han ser frem til mange år som formand.

Forretningsimperiet Jysk Den første Jysk åbnede i 1979. I dag er det en international butikskæde med 2.700 butikker og 23.000 medarbejdere i 52 lande. Udover Jysk-kæden har Lars Larsen Group ejerskab i andre projekter såsom Himmerland Golf & Spa Resort og sushi-kæden Letz Sushi. Samlet rækker imperiet over virksomheder med en samlet årlig omsætning på 29,9 milliarder kroner.

Jacob Brunsborgs far - Lars Larsen - døde den 19. august i år, 71 år gammel.

Han sov stille ind i sit hjem ved Silkeborg med den nærmeste familie ved sin side, oplyste Jysk dengang i en pressemeddelelse.

Han efterlod sig sin kone, Kristine, sine to børn og fire børnebørn.

'Vi har i dag mistet vores far, mand og bedstefar, og Danmark har mistet en enestående købmand. Han vil blive savnet af os alle, og når vi har sørget over vores store tab, vil vi fortsat gøre vores bedste for at videreføre hans imponerende livsværk,' lød det dengang fra Jacob Brunsborg.